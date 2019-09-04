Единоборства
SM NewsКошачьи разборки: в сети подшутили над боем Хабиба и Пуарье
Реальные бойцы продолжают подготовку к грядущему противостоянию. Седьмого сентября должен состояться бой за титул чемпиона мира в лёгком весе между бойцами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье. Однако в сети уже подогревают ажиотаж аудитории.
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Космос
Российский космонавт предостерег женщин от полетов в космос
Женщинам, которые хотят стать кандидатами в космонавты и отправиться в космос, придется на какое-то время принести в жертву этой мечте материнство и личную жизнь.
Дни24 04:28
Музыка
«Хорошего Питера». Михаил Боярский представил клип на новую песню
Народный артист России Михаил Боярский представил публике новый клип, посвященный Петербургу.
Телеканал Санкт-Петербург 08:14
Политика
Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.
RT на русском 20:15
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Политика
И.о. главы МВБ США вызвали повесткой в конгресс для дачи показаний
Комитет по судебным делам палаты представителей конгресса сообщил в заявлении в среду, что вызвал повесткой для дачи показаний исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана.
РИА Новости 17:47
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости 20:07
Политика
Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока
Глава государства рассказал, что о подготовке проекта развития до 2025 года, а на перспективу и до 2035 года, договорились еще год назад.
ФАН 07:40
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Театры
Владимир Машков поставит два спектакля в Театре Олега Табакова
Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.
ТАСС 09:31
Политика
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Политика
Украина предложила вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 18:04
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета 15:19
Политика
На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщили в пресс-службе компании "Гидрострой", построившей комплекс.
Российская газета 20:44
Политика
Путин поручил доплачивать оказывающим первичную помощь медикам
Медиками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, считаются врачи скорой помощи и поликлиник, акушеры, фельдшеры и санитары.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Игры
После релиза Cyberpunk 2077 представит мультиплеер
Goroday.ru 07:16
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Футбол
Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс 18:38
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости 05:52
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Театры
Дмитрий Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории России
Актёр театра и кино Дмитрий Певцов в интервью «Комсомольской правде» назвал председателя совета министров СССР Иосифа Сталина «величайшим человеком в истории России».
Рамблер 11:57