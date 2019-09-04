Реальные бойцы продолжают подготовку к грядущему противостоянию. Седьмого сентября должен состояться бой за титул чемпиона мира в лёгком весе между бойцами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье. Однако в сети уже подогревают ажиотаж аудитории.

Кошачьи разборки: в сети подшутили над боем Хабиба и Пуарье

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