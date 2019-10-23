Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин был вынужден покинуть лёд в первом периоде матча против казанского «Ак Барса». Вратарю потребовалась замена после того, как он столкнулся со своим партнером по команде Максимом Матушкиным. Кошечкин получил удар коньком по шее.

Кошечкину порезали шею коньком в матче с «Ак Барсом»

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