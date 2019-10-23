Хоккей

Нева СпортНева СпортКошечкину порезали шею коньком в матче с «Ак Барсом»

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин был вынужден покинуть лёд в первом периоде матча против казанского «Ак Барса». Вратарю потребовалась замена после того, как он столкнулся со своим партнером по команде Максимом Матушкиным. Кошечкин получил удар коньком по шее.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Металлург» впервые в сезоне выиграл три матча подряд

Чемпионат12:34

Бойня на Урале: олимпийскому чемпиону порезали коньком шею, форварда Казани увезли на носилках

Sport24.ru12:30

«Ак Барс» впервые в сезоне не забросил шайб и проиграл «Металлургу»

Новый Век12:29

«Металлург» по буллитам обыграл «Ак Барс»

Матч ТВ12:33

«Металлург» по буллитам обыграл «Ак Барс»

Sportbox.RU12:33

«Магнитка» одержала третью победу подряд

Sports.ru13:12

КХЛ. «Металлург» выиграл в третий раз подряд

Вести.Ru12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Политика

Почему Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику - Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии "Кахоль-Лаван".
Газета.Ru 21 октября в 15:31
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на шестое место.
Чемпионат 17:18
Общество

Диетологи назвали продукты, которые есть никогда нельзя

Испанские диетологи советуют навсегда исключить из меню некоторые продукты, так как они негативно влияют на здоровье.
7 регион 21 октября в 05:21
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Армия и оружие

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»

По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей 10:07
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru 11:12
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Армия и оружие

На стратегических учениях «Гром-2019» произошла нештатная ситуация

Согласно плану учений, предполагался запуск двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-29Р с борта атомного подводного ракетоносца К-44 «Рязань».
DixiNews 21 октября в 02:52
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Экономика

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК 21 октября в 06:42
Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru 08:24
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Общество

Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
МИР 24 21 октября в 23:37
Гаджеты

Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения

В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру вчера в 15:05
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия

В Костроме броневик врезался в легковой автомобиль

ДТП с участием броневика и легкового автомобиля произошло в Костроме.
Известия 15:12
Армия и оружие

Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции

«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
Rambler News Service 12:36
Автоспорт

Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии

Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Происшествия

Сотрудник RT обвинил генерала Следственного комитета в избиении

Оператор государственного телеканала RT Александр Карюк заявил, что его бывшая жена, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко применила к нему физическую силу.
News.ru 10:30
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Происшествия

СК просит арестовать подозреваемого в убийстве двух человек в ТиНАО

Москва 24 09:45
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru 10:57
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество

Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Кино

Брэд Питт останется без главного актерского Оскара из-за Ди Каприо

Студия Sony назвала актеров, которые будут претендовать на получение заветного "Оскара" в номинации "Главная мужская роль".
РЕН ТВ 16:55
Кино

У сериала «Триада» анонсировали 2-й сезон

Вокруг ТВ вчера в 18:00
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное