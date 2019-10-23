Хоккей
Нева СпортКошечкину порезали шею коньком в матче с «Ак Барсом»
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин был вынужден покинуть лёд в первом периоде матча против казанского «Ак Барса». Вратарю потребовалась замена после того, как он столкнулся со своим партнером по команде Максимом Матушкиным. Кошечкин получил удар коньком по шее.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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