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Косметический концерн Coty заявил об уходе из России

Французско-американская косметическая компания Coty сообщила, что прекращает деятельность в России из-за событий на Украине.
Коммерсантъ
В компанию Coty входят около 80 парфюмерных брендов, включая Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany.
ТАСС
Отмечается
, что в финансовом 2021 году на Россию пришлось чуть более 3% продаж.
RT на русском
Производитель косметических брендов полагает, что решение об уходе с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.
Известия

Подробнее о событии

Косметическая компания Coty прекращает работу в России
РЕН ТВ18:42
Концерн Coty, в который входят Rimmel, Max Factor и Wella, объявил о прекращении работы в России
Медиазона17:35
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Косметическая компания Coty объявила о приостановке работы в России
Газета.Ru18:28
Bloomberg: Coty сворачивает деятельность в России
ТАСС17:59
Косметический концерн Coty сворачивает деятельность в России
Московский Комсомолец17:52
Reuters: около 80 парфюмерных брендов уходят из России
URA.Ru18:29
Компания Coty приостанавливает свою деятельность в России
REGNUM17:24

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