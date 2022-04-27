КоммерсантъКосметический концерн Coty заявил об уходе из РоссииФранцузско-американская косметическая компания Coty сообщила, что прекращает деятельность в России из-за событий на Украине.КоммерсантъВ компанию Coty входят около 80 парфюмерных брендов, включая Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany.ТАССОтмечается, что в финансовом 2021 году на Россию пришлось чуть более 3% продаж.RT на русскомПроизводитель косметических брендов полагает, что решение об уходе с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.ИзвестияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВечерняя МоскваПетербургский дневникПрофильDiscover24МИР 24НТВПодробнее о событииКосметическая компания Coty прекращает работу в РоссииРЕН ТВ18:42Концерн Coty, в который входят Rimmel, Max Factor и Wella, объявил о прекращении работы в РоссииМедиазона17:35Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентКосметическая компания Coty объявила о приостановке работы в РоссииГазета.Ru18:28Bloomberg: Coty сворачивает деятельность в РоссииТАСС17:59Косметический концерн Coty сворачивает деятельность в РоссииМосковский Комсомолец17:52Reuters: около 80 парфюмерных брендов уходят из РоссииURA.Ru18:29Компания Coty приостанавливает свою деятельность в РоссииREGNUM17:24Показать ещёОценить171Поделиться