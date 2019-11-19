Общество
News.ruКосмическая отрасль РФ оказалась под угрозой разорения
Космическая промышленность задолжала Минобороны порядка 300 млрд рублей. Во избежание банкротства Роскосмос ищет способы решить проблему на уровне законодательства. Об этом шла речь на совещании под руководством вице-премьера Юрия Борисова, прошедшем в центре имени Хруничева.
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с чего всё началось
Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.Ведомостивчера в 16:18
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«Ведомости»: правительство решает, как не разорить космическую промышленность исками
Коммерсантъвчера в 22:08
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