Общество

News.ruNews.ruКосмическая отрасль РФ оказалась под угрозой разорения

Космическая промышленность задолжала Минобороны порядка 300 млрд рублей. Во избежание банкротства Роскосмос ищет способы решить проблему на уровне законодательства. Об этом шла речь на совещании под руководством вице-премьера Юрия Борисова, прошедшем в центре имени Хруничева.
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с чего всё началось

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомостивчера в 16:18

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«Роскосмос» ищет возможности не платить многомиллиардные иски Минобороны

Эхо Москвы02:03

СМИ сообщили об обсуждении защиты космической отрасли от «разорения»

РБК00:24

В правительстве попытаются спасти космическую промышленность от разорения

ФедералПрессвчера в 17:41

«Роскосмос» ищет возможность не платить многомиллиардные штрафы Минобороны

Znak.comвчера в 21:02

Космическая отрасль может разориться из-за исков Минобороны

URA.Ruвчера в 20:36

«Ведомости»: правительство решает, как не разорить космическую промышленность исками

Коммерсантъвчера в 22:08

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Ведомостивчера в 16:18
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Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

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News.ru 05:36
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РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

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Общество

Forbes назвал лучших работодателей в России

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
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Политика

МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Ruposters.ru 05:14
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

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РБК 05:25
Энергетика

Глава PGNiG оценил переплату Польши за российский газ

Польша переплачивает за российский газ около 1 млрд злотых ($258,5 млн) в год, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в интервью TVP Info.
Rambler News Service вчера в 05:03
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия вчера в 20:21
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Коммерсантъ 05:48
Общество

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Интерфакс 04:47
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 06:46
Армия и оружие

В США заявили о неспособности России производить самолеты

Постоянный поиск Россией покупателей перспективного истребителя пятого поколения Су-57 позволяет усомниться в возможностях страны самостоятельно наладить серийное производство таких самолетов, пишет The Drive.
Lenta.ru 01:04
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о нанесенных Шульгиным Валерии побоях

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" рассказал о предыдущем браке артистки с музыкантом Александром Шульгиным.
Газета.Ru 05:40
Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

ТАСС вчера в 08:53
Общество

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Lenta.ru 06:06
Общество

Публициста оштрафовали на 30 тыс. рублей за пост в Telegram

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Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 01:14
Экономика

МТС отчиталась о квартальной прибыли против убытка годом ранее

МТС отчиталась о финансовых результатах за III квартал 2019 г. Общая выручка компании увеличилась на 4,6% до 133,9 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ведомости вчера в 07:59
Происшествия

Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

СК возбудил дело после смерти пациентки в частной московской клинике

Следственный комитет завел уголовное дело после смерти женщины в частной столичной клинике, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
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Политика

Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружений в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
РБК 06:18
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Экономика

Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Lenta.ru 04:55
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок на лице

Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок.
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