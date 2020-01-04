Как сообщают в официальном представительстве Минобороны России, в прошлом году Космические войска смогли обнаружить все пуски баллистических ракет и ракет космического назначения, в том числе и иностранные. Уточняется, что речь идет о более чем 70 пусках.

Космические войска России смогли засечь пуски всех ракет в 2019 году

Политика Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани "Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.

Армия и оружие Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным.

Шоу-бизнес 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой "Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.