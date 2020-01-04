Армия и оружие
ГЛАС.RUКосмические войска России смогли засечь пуски всех ракет в 2019 году
Как сообщают в официальном представительстве Минобороны России, в прошлом году Космические войска смогли обнаружить все пуски баллистических ракет и ракет космического назначения, в том числе и иностранные. Уточняется, что речь идет о более чем 70 пусках.
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Нашлось всё: российские космические войска обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности
Комсомольская правда05:04
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