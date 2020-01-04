Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUКосмические войска России смогли засечь пуски всех ракет в 2019 году

Как сообщают в официальном представительстве Минобороны России, в прошлом году Космические войска смогли обнаружить все пуски баллистических ракет и ракет космического назначения, в том числе и иностранные. Уточняется, что речь идет о более чем 70 пусках.
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Воздушно-космические силы России засекли все ракетные пуски 2019 года

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Спутники ЕКС ускорят обнаружение пусков баллистических ракет по всему миру

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РЕН ТВ04:51

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RT на русском04:54

Нашлось всё: российские космические войска обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности

Комсомольская правда05:04

Космические войска в 2019 году обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности

ТАСС04:36
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Армия и оружие

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Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
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Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
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Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
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Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
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Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
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Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов

Порядка трех тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
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Форвард Златан Ибрагимович отличился в первом же поединке после возвращения в «Милан». Швед поразил ворота «Роденсе» в товарищеской встрече.
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