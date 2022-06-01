В 14:43 мск ожидается вход корабля в плотные слои атмосферы, а в 14:51 мск несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 2,7 тыс. км от города Веллингтона и 7,2 тыс. км от города Сантьяго.