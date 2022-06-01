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Космический грузовик «Прогресс МС-18» затоплен в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", ранее в среду расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".
Интерфакс
При помощи двигателей корабля "Прогресс МС-18" было проведено девять коррекций орбиты МКС, в том числе три для уклонения от космического мусора.
ТАСС
В 14:43 мск ожидается вход корабля в плотные слои атмосферы, а в 14:51 мск несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 2,7 тыс. км от города Веллингтона и 7,2 тыс. км от города Сантьяго.
ТАСС
Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-20" запланирована на 3 июня с космодрома Байконур.
Интерфакс

Подробнее о событии

В «Роскосмосе» сообщили о прекращении существования грузового корабля «Прогресс МС-18»
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Космический корабль «Прогресс МС-18» затопили в Тихом океане
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