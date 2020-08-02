Космос

Российская газетаРоссийская газетаКосмический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа. На сайте НАСА ведется трансляция.
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Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту отстыковался от МКС

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Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19

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