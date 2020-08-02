Космос
Российская газетаКосмический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа. На сайте НАСА ведется трансляция.
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Политика
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Эхо Москвы вчера в 16:13
Общество
Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году
В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 31 июля в 09:49
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Политика
Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 17:37
Политика
Воздушно-десантные войска отмечают 90 лет со дня своего образования
Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженнных сил России в воскресенье отмечают 90 лет со дня основания.
ТАСС вчера в 17:06
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском вчера в 05:54
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Общество
В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России
Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов.
Пятый канал вчера в 12:16
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 31 июля в 02:51
Общество
В Хабаровске уже 23-й день подряд продолжаются акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Акции солидарности с жителями Хабаровска проходят и в других российских городах.
Эхо Москвы 00:03
Кино
Джеймс Кэмерон показал фрагменты фильма «Аватар 2»
Mockva.ru 00:10
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия вчера в 22:51
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по поставкам смартфонов
Пекин, 1 августа 2020, 10:31 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов китайской компании Huawei впервые превысил показатели южнокорейского производителя Samsung во втором квартале 2020 года.
REGNUM вчера в 03:31
Здоровье
Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19
Переполненные электрички и вагоны метро в час пик очень волнуют заведующую отделением скорой медицинской помощи "Городской Мариинской больницы" Татьяну Рыбку.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса
Наибольшее количество новых инфицированных выявили в Екатеринбурге – 144 человека.
Evo-rus.com 30 июля в 15:05
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец 31 июля в 16:49
Политика
Кравчук предложил привлечь США к установлению мира в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:08
Музыка
Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»
Известия вчера в 23:24
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01