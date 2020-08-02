Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Сайт NASA ведет прямую трансляцию. На борту корабля находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.

Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю

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