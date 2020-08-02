Космос
Газета.RuКорабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Сайт NASA ведет прямую трансляцию. На борту корабля находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.
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Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Здоровье
Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса
Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Автоспорт
Россиянин Смоляр выиграл первую в карьере гонку «Формулы-3»
Россиянин Александр Смоляр выиграл гонку среди автомобилей класса «Формула-3», которая проходила на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.
RT на русском 04:56
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Армия и оружие
Под куполом: 90 лет назад в СССР прошла первая выброска авиадесанта
90 лет назад, 2 августа 1930 года во время учений рядом с Воронежем произошла первая в СССР выброска авиадесанта с использованием парашютов.
Российская газета 03:45
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Шоу-бизнес
Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
Общество
В России выявили за сутки 5 427 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 427, общее число заразившихся достигло 850 870.
ТАСС 03:31
Общество
«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
Политика
Пушков оценил идею Кравчука дать Украине $300 млрд для Донбасса
Москва, 2 августа 2020, 11:35 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) оценил предложение первого президента Украины Леонида Кравчука выплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса.
REGNUM 04:35
Авто
Обновленный Kia Stinger сфотографировали без камуфляжа
Пользователям стали доступны изображения нового седана Kia Stinger, обнаруженного на дорожных испытаниях.
Faktom 04:57
Футбол
Гендир «Спартака» опроверг информацию о подписании контракта с Кокориным
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что клуб не подписывал соглашение с нападающим Александром Кокориным.
Российская газета вчера в 11:04
Общество
За сутки в Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса
В Татарстане за сутки выявили 31 новый случай заражения COVID-19: четыре — завозные, сообщает оперштаб республики.
Республика Татарстан вчера в 04:13
Общество
В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего из автомата на набережной мужчину
«1 августа в 21:58 в полицию поступило сообщение о том, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов», — заявили в ведомстве.
РБК 04:43
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
Футбол
ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины
Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.
Газета.Ru 31 июля в 13:39
Общество
Россиянам со следующего года упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ
Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.
Интерфакс 04:11
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак
В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru 31 июля в 06:18
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия вчера в 22:51
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 вчера в 12:42
Общество
В Польше похитили и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
В польской Легнице неизвестными был украден памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
Комсомольская правда 31 июля в 12:40
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Экономика
Пенсии россиян предложили индексировать 2 раза в год
Например, если ожидаемая в году инфляция составляет 5 процентов, тогда пенсию нужно дважды в год индексировать на 2,6 процента.
Evo-rus.com 01:26
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Здоровье
Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии
Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
RT на русском 04:37