Космос

Газета.RuГазета.RuКорабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Сайт NASA ведет прямую трансляцию. На борту корабля находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.
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Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и держит путь на Землю

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Космонавты Crew Dragon отправились на Землю

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Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту отстыковался от МКС

ИА Красная Веснавчера в 20:43

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Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
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Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
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Умер американский актер Уилфорд Бримли, сыгравший в фильме «Нечто»

В своем доме в штате Юта на 86-м году жизни скончался американский актер Уилфорд Бримли.
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Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%.
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ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next», фотографии которых попали в Сеть.
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