Космос
Газета.RuКорабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Сайт NASA ведет прямую трансляцию. На борту корабля находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.
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Политика
Рар сказал, смогут ли США остановить «Северный поток-2»
В интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар заявил, что американцы уже ничего не могут сделать, чтобы газопровод не заработал.
Украина.ру вчера в 01:10
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США
Телеканал 360° вчера в 20:27
Происшествия
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:13
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Общество
Россиян предостерегли от покупки готового фарша
Историк кулинарии Антон Прокофьев рекомендовал не покупать готовый фарш, так как нельзя определить его точный состав, и в фарше может оказаться мало мяса, но при этом много жира и хрящей.
Известия 02:50
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
Российская газета вчера в 17:01
Общество
Новое пособие смогут получить миллионы россиян с 1 августа
Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа.
News.ru вчера в 20:23
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
Москва 24 вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM вчера в 15:38
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»
Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения».
РБК 02:01
Кино
Умер американский актер Уилфорд Бримли, сыгравший в фильме «Нечто»
В своем доме в штате Юта на 86-м году жизни скончался американский актер Уилфорд Бримли.
iReactor 02:44
Политика
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки все крымские лаборатории провели 1988 исследований на COVID-19, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Вести.Севастополь 31 июля в 02:52
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 30 июля в 05:00
Экономика
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%
Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%.
Российская газета вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:51
Общество
ФРГ потребовала от «Белых касок» вернуть взносы
В ведомстве полагают, что средства использовались не по назначению. Об этом пишет издание Die Welt.
Evo-rus.com 02:03
Авто
ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next»
ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next», фотографии которых попали в Сеть.
Avtovesti.com 03:31
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
РБК вчера в 13:05
Происшествия
Мужчина избил и попытался изнасиловать женщину в поезде Мариуполь-Киев
В поезде, следующем из Мариуполя в Киев, неизвестный мужчина избил женщину, ехавшую вместе с ребёнком.
Discover24 вчера в 13:35
Общество
За сутки в Калининградской области подтвердили 23 случая коронавируса
За последние сутки в области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции.
Вести Калининград вчера в 03:32
Происшествия
У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска
Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
Эхо Москвы вчера в 03:01
Авто
Автодизайнер разработал идеальный автомобиль для пенсионеров
Российский дизайнер Александр Шторм совместно со специалистами издания iReactor представил, как могло бы выглядеть идеальное транспортное средство для пожилых людей.
Avtovesti.com 03:15
Общество
В России сократили перечень документов для получения пособия на детей
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года.
Интерфакс 03:06