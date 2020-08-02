США рассчитывают на соглашение с РФ и Китаем по ядерным вооружениям

В статье для Washington Post он отметил, что в июне США начали переговоры с Россией по договору СНВ-3 и с «осторожным оптимизмом» считают, что смогут прийти к соглашению с РФ и Китаем по рамочному контролю над вооружением, «который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие».