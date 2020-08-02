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REGNUM
REGNUM

Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.В источнике
Илон Маскамериканский инженер
Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась.
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Российская газета

Астронавты Херли и Бенкен назвали экипаж МКС суперкомандой

Российская газета22:38
ТАСС

Астронавты Хёрли и Бенкен назвали суперкомандой экипаж МКС

ТАСС21:43
Машины и Механизмы

Crew Dragon успешно отстыковался от МКС

Машины и Механизмывчера в 06:18
РИА Новости

Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

РИА Новостивчера в 14:49
RT на русском

Экипаж Crew Dragon покинул корабль

RT на русскомвчера в 16:12
ИА Красная Весна

Экипаж покинул Crew Dragon после приводнения в Мексиканском заливе

ИА Красная Весна20:26
Взгляд.ру

Crew Dragon с астронавтами совершил посадку в Мексиканском заливе

Взгляд.рувчера в 15:55
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Lenta.ruвчера в 14:29
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США рассчитывают на соглашение с РФ и Китаем по ядерным вооружениям

В статье для Washington Post он отметил, что в июне США начали переговоры с Россией по договору СНВ-3 и с «осторожным оптимизмом» считают, что смогут прийти к соглашению с РФ и Китаем по рамочному контролю над вооружением, «который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие».
США рассчитывают на соглашение с РФ и Китаем по ядерным вооружениям
Аргументы и Факты20:32
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Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
РИА Новости21:29
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Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний

Налоговые каникулы — право на отсрочку и рассрочку налоговых платежей для пострадавших отраслей — оказались доступны лишь 2% респондентов, свидетельствует опрос, хотя к пострадавшим от пандемии сферам деятельности (согласно правительственным критериям) относятся 13% опрошенных компаний.
РБК23:00
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В Ираке предотвратили теракт — Al-sumaria

Задержание четырех боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правоохранительными органами Ирака 2 августа позволило предотвратить теракт в иракской провинции Дияла, сообщает ИА Ас-Сомария Ньюс.
ИА Красная Веснавчера в 10:21
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новостивчера в 09:53
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