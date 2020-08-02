Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Смотрите также
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Хабаровчане проводят вторую за день протестную акцию с шествием
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Мужчина с младенцем в руках угрожал поджечь газовый баллон в Приморье
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
В Петербурге Александринский театр планирует открытие в сентябре
Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ
В Крыму уволен охранник, напавший с нагайкой на семью с ребенком
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.В источнике
Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась.
Подробнее о событии