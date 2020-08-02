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REGNUM
REGNUM

Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.В источнике
Илон Маскамериканский инженер
Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась.
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Американские астронавты назвали экипаж МКС суперкомандой

Взгляд.ру23:58
RT на русском

Экипаж Crew Dragon покинул корабль

RT на русскомвчера в 16:12
ТАСС

Астронавты Хёрли и Бенкен назвали суперкомандой экипаж МКС

ТАСС21:43
РИА Новости

Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

РИА Новостивчера в 14:49
ИА Красная Весна

На МКС работает суперкоманда, заявили астронавты Crew Dragon

ИА Красная Весна00:45
Российская газета

Астронавты Херли и Бенкен назвали экипаж МКС суперкомандой

Российская газета22:38
Машины и Механизмы

Crew Dragon успешно отстыковался от МКС

Машины и Механизмывчера в 06:18
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известиявчера в 15:37
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Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM17:00
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана31 июля в 08:48
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Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
РИА Новости21:29
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