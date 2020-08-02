Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Смотрите также
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
Звезда «Дома-2» Саша Черно раскрыла имя ребенка
Мужчина с младенцем в руках угрожал поджечь газовый баллон в Приморье
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Microsoft решила закончить переговоры о покупке TikTok до 15 сентября
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.В источнике
Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась.
Подробнее о событии