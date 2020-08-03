Космос
REGNUMКосмический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
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Космос
Запуск новых спутников связи «Гонец-М» намечен на конец сентября
Фотографии Спутниковая система "Гонец" Речь идёт о первом запуске низкоорбитальных аппаратов "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б".
3DNews 01:24
Футбол
Хенесс о политике «Боруссии»: «Как игрок впитает ДНК клуба, понимая, что он лишь объект для продажи? В „Баварии“ такого нет»
Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о трансферной политике дортмундской «Боруссии».
Sports.ru 17:22
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU 06:55
Футбол
«Лечче» проиграл «Парме» и покинул высший дивизион чемпионата Италии
Советский спорт 16:45
Политика
Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о будущем Украины.
Sports.ru 16:38
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
Экономика
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском 16:47
Кино
Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат
Всего вступили в строй 30% российских кинотеатров, случилось это в результате множественных переносов без особых премьер, они пойдут несколько позже, когда откроется побольше мировых рынков (пока частично открылся Китай и некоторые европейские рынки).
КиноКадр 15:36
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
Территория новостей 02:49
Политика
У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники
Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
Общественная служба новостей 14:59
Здоровье
Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане
Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа вчера в 03:52
Происшествия
Травмы в автобусе во время резкого торможения получил пассажир в Биробиджане
Полковом, г. Биробиджан, водитель пассажирского автобуса ПАЗ 320540 при движении по дороге резко снизил скорость перед неровностями на проезжей части, в результате чего пассажир автобуса ударился о поручень.
РИА Биробиджан 19:30
Футбол
Главный тренер ЦСКА Гончаренко назвал плюсы короткого межсезонья
Короткое межсезонье может сыграть на пользу московского ЦСКА, считает главный тренер команды Виктор Гончаренко.
ИА Красная Весна 19:39
Наука
Израильские археологи нашли «лик божий» на глиняных головах
Другие глиняные головы, найденные в Тель-Моце, были извлечены из храма недалеко от Иерусалима, и из–за библейских предписаний, запрещающих такие изображения, другая команда археологов предполагает, что эта область использовалась для поклонения множеству различных богов, не только Яхве.
МИР 24 16:18
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара обратилась к США
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара направила послание властям США, сообщают источники.
Взгляд.ру 15:51
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели 16:02
Музыка
Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News 14:05
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета 17:21
Происшествия
На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости 07:29
Политика
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru 19:49
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:42
Политика
Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны
Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.
Известия 19:15
Энергетика
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Белоруссия с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Коммерсантъ 06:56