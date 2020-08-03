Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».

Происшествия Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП. 14

Экономика Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. 197

Общество В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы. 171

Кино Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат Всего вступили в строй 30% российских кинотеатров, случилось это в результате множественных переносов без особых премьер, они пойдут несколько позже, когда откроется побольше мировых рынков (пока частично открылся Китай и некоторые европейские рынки). 11

Происшествия Травмы в автобусе во время резкого торможения получил пассажир в Биробиджане Полковом, г. Биробиджан, водитель пассажирского автобуса ПАЗ 320540 при движении по дороге резко снизил скорость перед неровностями на проезжей части, в результате чего пассажир автобуса ударился о поручень.

Футбол Главный тренер ЦСКА Гончаренко назвал плюсы короткого межсезонья Короткое межсезонье может сыграть на пользу московского ЦСКА, считает главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Наука Израильские археологи нашли «лик божий» на глиняных головах Другие глиняные головы, найденные в Тель-Моце, были извлечены из храма недалеко от Иерусалима, и из–за библейских предписаний, запрещающих такие изображения, другая команда археологов предполагает, что эта область использовалась для поклонения множеству различных богов, не только Яхве.

Шоу-бизнес Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.

Происшествия На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона. 1,1K

Политика США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).

Общество Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС). 102

Политика Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.