Космос

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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос» в Facebook.
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«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полета до МКС

Газета.Ruвчера в 14:45

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Российская газетавчера в 16:37

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

РИА Новостивчера в 14:24

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС

Известиявчера в 14:23

«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС

Аргументы и Фактывчера в 15:32

В Роскосмосе объявили об установлении нового рекорда скорости полета к МКС

Эхо Москвывчера в 14:36

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полета до МКС

ТАССвчера в 14:05
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 22 июля в 10:47
Здоровье

Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:05
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Гаджеты

Роскачество развеяло главный миф о зарядке и разрядке смартфонов

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с Прайм рассказал о том, как правильно заряжать пользовательскую технику.
iReactor вчера в 22:16
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Политика

Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» извне

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» иностранными гражданами.
News.ru вчера в 08:22
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Общество

Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах

Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 вчера в 09:15
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
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Футбол

«Ювентус» уступил «Удинезе» в 35-м туре Серии А

RT на русском вчера в 15:41
Политика

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 19:22
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Происшествия

Полиция подтвердила составление протокола в отношении главы Октябрьского района Барнаула за езду без прав

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердила ИА «Банкфакс» факт задержания в Крутихинском районе должностного лица администрации Октябрьского района Барнаула, управлявшего автомобилем без прав, и составление в его отношении административного протокола.
Банкфакс 21 июля в 22:33
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
241
Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
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Фигурное катание

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

CT news вчера в 06:00
8
Здоровье

Названы главные факторы развития рака желудка

На сегодняшний день основной фактор риска развития рака желудка – бактерия Helicobacter pylori.
SterlitamakTime.ru вчера в 03:45
Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru вчера в 15:07
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Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Экономика

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
8
Кино

Тэрон Эджертон сыграет главную роль в фильме о создателях «Тетриса»

ИА Красная Весна вчера в 15:06
Здоровье

Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма

Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе, сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:59
4
Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM вчера в 07:23
19
Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
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Политика

Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
4,3K
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).
РБК 00:40
Армия и оружие

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК вчера в 15:47
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv вчера в 01:53
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Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 22 июля в 04:00
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Кино

Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок

20 июля киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок.
Известия вчера в 21:34
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Авто

Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили 22 июля в 02:54
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Экономика

Падение урожая заставляет Украину переходить на импорт

Экономика сегодня вчера в 05:44
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