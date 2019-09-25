С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15». В основной экипаж вошли: командир, российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и первый участник космического полёта из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС

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