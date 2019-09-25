Космос

RT на русскомRT на русскомКосмический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС

С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15». В основной экипаж вошли: командир, российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и первый участник космического полёта из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.
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«Союз» причалил к МКС

News.ru16:10

Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС

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Корабль «Союз МС-15» с космонавтами вышел на орбиту

RT на русском10:56

Последний «Союз-ФГ» стартовал с Байконура

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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:02, Вашингтон
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