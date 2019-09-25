Космос
RT на русскомКосмический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15». В основной экипаж вошли: командир, российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и первый участник космического полёта из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.
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Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 23 сентября в 02:07
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Кино
Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»
В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма 02:11
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Общество
Образовательные центры «Точки роста» открылись в 133 школах Башкирии
В Башкирии заработали 133 таких центра. Работают "Точки роста" на базе школ в малых городах и селах.
Общественное телевидение России вчера в 12:42
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU вчера в 10:07
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Киберспорт
Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019
Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.
CyberSport.ru 04:03
Футбол
Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru 15:00
Армия и оружие
Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, сообщил РИА Новости представитель производителя.
Lenta.ru 10:59
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Политика
Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.
РБК 15:01
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.
Дни24 01:24
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00