Общество
Газета.RuКосмодром «Морской старт» перебазируют в Россию
Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка, который находится южнее Владивостока, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу владельца "Морского старта" группы S7. По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
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Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
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Выглядит галактика как кольцо, состоящее из миллиардов голубых звезд, которые образуют идеальный круг.
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
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«Коламбус» представил трибьют ролик в честь Панарина
В первой рекламной паузе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был представлен трибьют-ролик, сделанный "Коламбус Блю Джекетс" в честь бывшего игрока Артемия Панарина.
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Армия и оружие
CNN: США могут перебросить на Ближний Восток до 7 тыс. военнослужащих
В среду глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах опровергла информацию газеты The Wall Street Journal, которая сообщила со ссылкой на должностных лиц США, что вашингтонская администрация рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.
Политика
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ
Матч 15-го тура АПЛ Арсенал Брайтон завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе пушкарей отличился Александр Ляказетт.
Армия и оружие
Россия отвергла новые предложения Запада о контроле над вооружениями
Россия отвергла новые предложения Запада о контроле над вооружениями Контроль над вооружениями станет одной из тем открывающегося сегодня в Братиславе Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Общество
Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
Здоровье
Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори
Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
Армия и оружие
Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике
Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Общество
Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Политика
Посол РФ в Вашингтоне отреагировал на новые санкции
Ранее стало известно, что американский Минфин ввел санкции против России в связи с кибербезопасностью.
Экономика
Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Спорт
Глава МОК примет любое решение WADA по России
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что подчинится решению Всемирного антидопингового агентства по «российскому вопросу», согласно стандарту по соответствию возглавляемой им организации.
Хоккей
Радулов участвует в тренировке «Далласа» перед «Виннипегом»
«Даллас» проводит тренировку в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
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Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым
Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
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Общество
На Сахалине назначен министр цифрового развития и связи
Министром цифрового развития и связи Сахалина назначен Александр Снегирев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В Darksiders Genesis очень стильные кат-сцены. Война и Раздор на них просто красавцы
Вместо CGI-роликов между миссиями игра показывает кат-сцены в виде шикарно оформленных артов.
Политика
Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.