Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка, который находится южнее Владивостока, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу владельца "Морского старта" группы S7. По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.

Экономика Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.

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Общество В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.

Политика Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.

Политика В Раде предсказали Украине уничтожение Открытие рынка земли и вооруженное противостояние на востоке страны уничтожат Украину, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

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Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.