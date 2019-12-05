Общество
Газета.RuКосмодром «Морской старт» перебазируют в Россию
Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка, который находится южнее Владивостока, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу владельца "Морского старта" группы S7. По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Экономика
Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.
Происшествия
В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Здоровье
Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Общество
Медведев оценил рост реальных доходов россиян
По словам председателя кабмина, рост реальных располагаемых доходов населения по итогам текущего года может составить 0,2–0,3 %. Также Медведев подчеркнул, что российские власти намерены оказывать поддержку наиболее уязвимым категориям населения.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Общество
Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Политика
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями.
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Донбассе прогремел взрыв, погибли военные
По данным оборонного ведомства народной республики, в районе Новозвановки на позиции 72-й бригады ВСУ прибыли две единицы БТР-70 и один грузовой автомобиль «Урал» с боеприпасами.
Культура
Путин наградил получившую звание «Волонтер года» девушку из Татарстана
Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая победила в конкурсе "Доброволец России — 2019" и получила звание "Волонтер года".
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: спецназ «Альфа» готовил убийство офицера ВСУ, СБУ терроризирует население
ВСУ ведут обстрелы Донецка и окрестностей из тяжелых минометов. Погибшие спецназовцы СБУ должны были ликвидировать офицера МО Украины.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
В Раде предсказали Украине уничтожение
Открытие рынка земли и вооруженное противостояние на востоке страны уничтожат Украину, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.
Армия и оружие
Курдских радикалов атаковали на окраине города Дибан в Сирии
Неизвестные вооруженные лица атаковали блокпост курдских боевиков, расположенный на окраине города Дибан на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Спорт
В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Общество
С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах
Государственная дума окончательно одобрила закон о введении налогового режима для самозанятых еще в 19 регионах страны.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Общество
Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы
По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Экономика
HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Футбол
Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера
Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
Общество
Водолеи займутся прошлым, а Козерогам поступят интересные предложения
Козерог Сегодня вам могут поступать интересные деловые предложения.