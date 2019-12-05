Общество

Газета.RuГазета.RuКосмодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка, который находится южнее Владивостока, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу владельца "Морского старта" группы S7. По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
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