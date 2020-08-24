Общество
КоммерсантъКосмодром «Морской старт» восстановят за 35 млрд рублей
Плавучий космодром «Морской старт», который был перевезен в Россию из США, будет восстановлен, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. На это потребуется, по предварительной оценке, 35 млрд руб. По его словам, комплекс будет коммерчески успешен, если будет осуществлять до пяти пусков в год.
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Общество
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
Интерфакс 11:45
Общество
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Навального
По мнению немецких врачей, результаты обследования блогера Алексея Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Известия 10:56
Футбол
Михайлов покинул пост заместителя председателя совдира «Спартака»
Сергей Михайлов оставил пост заместителя председателя совета директоров московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:31
Армия и оружие
В России началось серийное производство обновленного Ми-35П на экспорт
По сообщению пресс-службы холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех), началось серийное производство боевых вертолетов Ми-35П в обновленном облике по экспортному контракту на предприятии «Роствертол».
Военное дело 01:21
Космос
В космосе в окрестностях Солнца обнаружены 100 «коричневых карликов»
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 09:13
Общество
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.
Вести.Ru 09:00
Политика
Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru 08:16
Происшествия
Немецкие врачи подтвердили отравление Алексея Навального
Поздно вечером в пятницу российские врачи дали согласие на транспортировку господина Навального в Германию на специально прилетевшем в Омск реанимационном самолете, хотя до этого утверждали, что состояние пациента слишком нестабильно для перелета даже специально оборудованным бортом.
Коммерсантъ 11:47
Авто
АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября
В продаже новая Lada Largus Cross Quest поступит уже с 1 сентября этого года.
32CARS.ru 06:17
Общество
Треть россиян планируют отказаться от ОСАГО из-за подорожания
Более трети автомобилистов России не планируют приобретать полисы ОСАГО в случае роста его стоимости, а 12% уже отказались от них.
Газета.Ru 10:02
Игры
Возможные цены и даты выхода PlayStation 5 на разных рынках названы
В Сети оказалось изображение, предположительно из документов компании, в котором указаны основные для компании рынки, и сроки выхода на них консоли.
Astera вчера в 11:49
Игры
Вышел первый тизер новой игры про Голлума из «Властелина колец»
Студия Daedalic Entertainment, наиболее известная по серии квестов Deponia, представила первый тизер своей новой игры - The Lord of the Rings: Gollum.
Российская газета 11:18
Общество
СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала
Отмечается, что девушку после сорвавшейся свадьбы не приняла "даже ее собственная семья", поэтому ей пришлось сбежать в Москву.
РИА Новости 10:42
Кино
Призы Берлинского кинофестиваля сделали «гендерно-нейтральными»
За лучшие мужскую и женскую роли на Берлинском международном кинофестивале Berlinale теперь вручают "гендерно-нейтральные" награды, сообщает РИА Новости.
Москва 24 11:53
Политика
Лукашенко принял отставку посла в Словакии, поддержавшего протесты
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке посла в Словакии Игоря Лещеня, который высказался в поддержку протестующих белорусов.
Дождь 11:23
Политика
Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке
Как сообщает ТАСС, при этом президент был одет в бронежилет, а в руке у него был автомат Калашникова без магазина.
ForPost 02:55
Культура
В Нижнем Новгороде объявили имена лауреатов премии «Инновация-2020»
Открытый Нижний 22 августа в 03:29
Происшествия
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
Суд Саратова отправил 35-летнего Михаила Туватина в колонию особого режима на пожизненный срок за убийство 9-летней девочки.
Газета.Ru 06:54
Политика
Юристы оценили законность появления младшего сына Лукашенко с оружием
Ранее в Сети появилась видеозапись прибытия президента Александра Лукашенко к Дворцу независимости, на которой видно, как рядом с ним идет его 15-летний сын Николай.
РБК 11:54
Общество
Петербуржец проиграл Google иск на 763 550 рублей
Синицкий подал иск в Пушкинский районный суд за то, что у него списали 763 550 рублей за несколько месяцев после того, как он в сентябре 2018 года установил на телефон мобильную игру "Великий султан", размещенную в Google Play.
Интерфакс 07:00
Армия и оружие
ОДК начала производство двигателей для модернизированных Ту-160М
В понедельник журналистам ТАСС в пресс-службе объединенной двигателестроительной корпорации рассказали о том, что ОДК поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных Ту-160М.
Военное дело 06:58
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com 05:30
Гаджеты
Фирменный стилус S-Pen оценен в 40 долларов
На официальном сайте Samsung обнаружилась страница фирменного стилуса S-Pen для флагманских смартфонов Galaxy Note20.
Megaobzor.com вчера в 16:27
Общество
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
В ЛДПР предложили ввести специальные выплаты на сборы детей в школу.
Газета.Ru 12:02
Общество
Игру Serious Sam: The First Encounter раздают бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине GOG.com стартовала новая акция по бесплатной раздаче игры Serious Sam: The First Encounter.
Российская газета 11:10
Общество
ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Дистанционное банковское обслуживание не проверило, принадлежит ли указанный счет отправителю, и направила команду в СБП.
Коммерсантъ 03:20
Политика
Тихановская встретилась в Вильнюсе с замглавы Госдепа США
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с замгоссекретаря США Стивеном Биганом.
Daily Storm 09:12
Общество
В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты
Правительство России установило льготную ставку на образовательные кредиты на уровне 3% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 06:17