Общество

КоммерсантъКоммерсантъКосмодром «Морской старт» восстановят за 35 млрд рублей

Плавучий космодром «Морской старт», который был перевезен в Россию из США, будет восстановлен, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. На это потребуется, по предварительной оценке, 35 млрд руб. По его словам, комплекс будет коммерчески успешен, если будет осуществлять до пяти пусков в год.
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