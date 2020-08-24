Общество
Национальная служба новостейРоссия восстановит космодром «Морской старт» за 35 млрд рублей
Плавучий космодром «Морской старт», перевезенный из США в Россию, будет восстановлен. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020». По его словам, предполагается, что на это уйдет 35 млрд руб.
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Здоровье
Омские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинестеразы
Ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых в крови Алексея Навального заявила берлинская клиника Charite, не были выявлены в ходе его обследования в Омске.
ТАСС 13:26
Политика
Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК 12:28
Политика
Сын Лукашенко надел военную форму и взял автомат
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко надел военную форму и взял в руки автомат.
URA.Ru вчера в 14:30
Происшествия
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
Суд Саратова отправил 35-летнего Михаила Туватина в колонию особого режима на пожизненный срок за убийство 9-летней девочки.
Газета.Ru 06:54
Общество
В Минске начались задержания протестующих на площади Независимости
Правоохранительные органы начали задерживать участников акции протеста, собравшихся на площади Независимости в Минске.
РБК 13:29
Общество
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Вести.Ru 09:00
Авто
АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили
Известно, что рабочими днями объявлены субботы 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября.
32CARS.ru 11:56
Политика
Встреча глав МИД «нормандской четверки» может пройти в сентябре
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата может состояться в сентябре.
Газета.Ru 06:21
Футбол
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ
РИА Новости 11:15
Общество
В фонде Cinema for Peace высказались по болезни Навального
Как сообщает агентство «Интерфакс», такую точку зрения изданию Bild высказал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, который организовал транспортировку политика в Германию.
Городовой 02:53
Футбол
«Зенит» отказался от приобретения вратаря «Краснодара» Адамова
Санкт-Петербург, 24 августа 2020, 18:51 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» отказалось от приобретения 22-летнего вратаря «Краснодара» и молодежной сборной России Дениса Адамова, за которого ранее было готово заплатить 2 миллиона евро.
REGNUM 11:51
Общество
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол снова заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Ведомости 14:14
Технологии
Выход новой версии Nintendo Switch теперь ожидается в начале 2021 года
Тайбэйская газета Economic Daily News заявила, что в этом году начнётся производство новой версии игровой консоли Nintendo Switch.
3DNews 12:54
Политика
Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru 11:22
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com 05:30
Общество
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от личностных качеств водителей.
RT на русском вчера в 19:34
Политика
Зеленский пообещал большой военный парад после победы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большой военный парад после победы в вооруженном конфликте в Донбассе.
Lenta.ru 06:03
Авто
Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta
Под капотом кроссовера находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и 5-ступенчатой «механикой» или «роботом».
Про Кроссоверы 08:43
Здоровье
В Минздраве России обсудили смертность в Дагестане
Пресс-служба Минздрава РД, сообщила, что эпидемиологическую ситуацию в Дагестане и меры по снижению смертности в регионе обсудили на совещании под руководством заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
Новое дело 11:03
Политика
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Кстати, еще до голосования по кандидатуре Трампа делегаты-республиканцы успели поддержать Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.
Российская газета 12:54
Экономика
Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года
Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов.
Газета.Ru 01:17
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии
Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ru 14:37
Наука
В Гонконге выявили повторное заражение коронавирусом
Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, передает телерадиокорпорация RTHK.
РИА Новости 14:00
Происшествия
В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей
«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском 09:19
Общество
В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»
Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК 12:40
Кино
Вышел второй трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»
В сети появился второй трейлер фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками».
Игромания.ру 11:12