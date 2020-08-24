Космодром «Морской старт» восстановят за 35 млрд рублей

Плавучий космодром «Морской старт», который был перевезен в Россию из США, будет восстановлен, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. На это потребуется, по предварительной оценке, 35 млрд руб. По его словам, комплекс будет коммерчески успешен, если будет осуществлять до пяти пусков в год.