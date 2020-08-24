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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Космодром «Морской старт» восстановят за 35 млрд рублей

Плавучий космодром «Морской старт», который был перевезен в Россию из США, будет восстановлен, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. На это потребуется, по предварительной оценке, 35 млрд руб. По его словам, комплекс будет коммерчески успешен, если будет осуществлять до пяти пусков в год.В источнике
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Коммерсантъ

Россия восстановит «Морской старт»

Коммерсантъ09:28
Forbes

Россия восстановит единственный в мире морской космодром за 35 млрд рублей

Forbes07:59
ТАСС

Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт»

ТАСС07:46
Известия

Борисов анонсировал восстановление космодрома «Морской старт»

Известия07:36
Интерфакс

Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

Интерфакс07:30
РИА Новости

Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт»

РИА Новости07:18
РБК

Борисов заявил о создании новой компании для пусков с «Морского старта»

РБК07:00

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
597

Первый российский моноблок на ARM-процессоре «Байкал-М» будет стоить от 150 000 рублей

Компания «Эдельвейс», по сообщению CNews, создала первый моноблочный компьютер с сенсорным дисплеем на российском процессоре «Байкал-М»: новинка предоставлена для тестирования ряду организаций.
3DNews08:31
4

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Поддержавший протестные акции оппозиции белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня освобожден с занимаемой должности указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, 24 августа сообщила пресс-служба главы Белоруссии.
ИА Красная Весна11:46
43

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
92

Президент Эрдоган собирает кабинет министров на экстренное совещание

Реджеп Эрдоган намерен ужесточить ограничительные меры в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в стране.В связи с ухудшающейся обстановкой по распространению коронавирусной инфекции в Турции президент республики Реджеп Тайип Эрдоган собирает экстренное заседание кабинета министров, где обсудят меры ужесточения ограничительных мер.
Inc-news.ru12:27
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Клиника нашла признаки отравления Навального Клинические исследования, проведенные немецкими врачами в клинике "Шарите" после доставки его в Берлин 22 августа, указывают на отравление Алексея Навального.
РБК12:21