Космонавт Анатолий Иванишин с борта Международной космической станции (МКС) проголосовал по поправкам к Конституции. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

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Общество В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. 4

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