Общество
RT на русскомКосмонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
Космонавт Анатолий Иванишин с борта Международной космической станции (МКС) проголосовал по поправкам к Конституции. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн
Московский Комсомолец13:30
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика
В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 13:45
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Игры
В 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере
Pravda.Ru 04:56
Здоровье
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС рассказал, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванных им заболеваний связана с генетической предрасположенностью человека.
Live24 00:17
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу
ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 15:28
Культура
Китайский художник Чжан Хуань подарит картину Эрмитажу
Один из крупнейших китайских художников Чжан Хуань предложит Эрмитажу выбрать и включить в свою коллекцию любую из посвященных музею работ, которые будут представлены там на выставке «В пепле истории».
Известия 17:10
Космос
Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой
News.ru 28 июня в 12:05
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
Evo-rus.com 09:07
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Игры
Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе
Деловое.ТВ 12:15
Кино
Крупнейшая киносеть США перенесла открытие кинотеатров с 15 на 30 июля
В понедельник крупнейшая киносеть США и всего мира АМС заявила о переносе открытия кинотеатров с 15 на 30 июля.
Кинобизнес сегодня вчера в 18:32
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Общество
Инвалидам III группы предоставляется право на бесплатную парковку
Нормы, которые предусматривают выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, говорится в документе.
ТАСС 17:03
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 11:32
Происшествия
Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализовали
Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
ТАСС 16:31
Здоровье
Свыше 2400 инфекционных коек освободилось в больницах Петербурга
В Комитете по здравоохранению рассказали «Петербургскому дневнику», что в городских больницах освободилось 2460 инфекционных коек.
Телеканал 360° 10:27
Политика
NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных
Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Происшествия
Шторм в Петербурге: парадные затоплены, улицы перекрыли «шлагбаумы»
Сильный шторм днем 30 июня изменил распорядок дня и схему автомобильного движения в Петербурге. Поваленные деревья перекрыли несколько улиц.
Вести.Ru 13:46
Шоу-бизнес
Бабкина обогнала молодого мужа по доходам на 21 млн рублей
В среднем годовой доход артистки составляет более 33 млн рублей.
ФАН 28 июня в 09:44
Футбол
Сане подпишет 5-летний контракт с «Баварией»
Футболист подпишет с «мюнхенцами» 5-летний контракт, при этом он пошел на уступки новому клубу и снизил планку по заработной плате.
LiveSport.ru 13:37
Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Экономика
Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной
Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева.
Московский Комсомолец 11:16
Политика
Делегация европейских политиков прибыла в Крым
Делегация европейских политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости 15:25
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс»
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.
РИА Новости 07:55
Игры
Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля
Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22