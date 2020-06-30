Общество

RT на русскомRT на русскомКосмонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

Космонавт Анатолий Иванишин с борта Международной космической станции (МКС) проголосовал по поправкам к Конституции. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Космонавт Иванишин впервые в истории проголосовал с МКС онлайн

ТАСС13:02

Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн

Москва 2413:46

Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн

Московский Комсомолец13:30

Российский космонавт стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты

Вечерняя Москва13:18

«Первые в космосе». Российский космонавт впервые проголосовал на орбите

Накануне.Ru13:07

Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС

РИА Новости13:56

Впервые в истории: российский космонавт с орбиты проголосовал онлайн по поправкам к Конституции РФ

ТК Звезда13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 13:45
389
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
4,3K
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
125
Игры

В 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере

Pravda.Ru 04:56
2
Здоровье

Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой

Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС рассказал, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванных им заболеваний связана с генетической предрасположенностью человека.
Live24 00:17
9
Музыка

Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили клип «Wash Us in the Blood»

Афиша Daily 10:26
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 15:28
Культура

Китайский художник Чжан Хуань подарит картину Эрмитажу

Один из крупнейших китайских художников Чжан Хуань предложит Эрмитажу выбрать и включить в свою коллекцию любую из посвященных музею работ, которые будут представлены там на выставке «В пепле истории».
Известия 17:10
Космос

Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой

News.ru 28 июня в 12:05
6
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
7K
Общество

В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
Evo-rus.com 09:07
3
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Evo-rus.com 11:52
473
Игры

Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе

Деловое.ТВ 12:15
25
Кино

Крупнейшая киносеть США перенесла открытие кинотеатров с 15 на 30 июля

В понедельник крупнейшая киносеть США и всего мира АМС заявила о переносе открытия кинотеатров с 15 на 30 июля.
Кинобизнес сегодня вчера в 18:32
Общество

В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии

Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
4
Общество

Инвалидам III группы предоставляется право на бесплатную парковку

Нормы, которые предусматривают выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, говорится в документе.
ТАСС 17:03
1
Авто

Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России

Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 11:32
11
Происшествия

Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализовали

Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
ТАСС 16:31
12
Здоровье

Свыше 2400 инфекционных коек освободилось в больницах Петербурга

В Комитете по здравоохранению рассказали «Петербургскому дневнику», что в городских больницах освободилось 2460 инфекционных коек.
Телеканал 360° 10:27
9
Политика

NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных

Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Происшествия

Шторм в Петербурге: парадные затоплены, улицы перекрыли «шлагбаумы»

Сильный шторм днем 30 июня изменил распорядок дня и схему автомобильного движения в Петербурге. Поваленные деревья перекрыли несколько улиц.
Вести.Ru 13:46
34
Шоу-бизнес

Бабкина обогнала молодого мужа по доходам на 21 млн рублей

В среднем годовой доход артистки составляет более 33 млн рублей.
ФАН 28 июня в 09:44
6
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
25
Футбол

Сане подпишет 5-летний контракт с «Баварией»

Футболист подпишет с «мюнхенцами» 5-летний контракт, при этом он пошел на уступки новому клубу и снизил планку по заработной плате.
LiveSport.ru 13:37
Происшествия

В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший

Российская газета 08:10
415
Экономика

Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной

Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева.
Московский Комсомолец 11:16
2
Политика

Делегация европейских политиков прибыла в Крым

Делегация европейских политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости 15:25
11
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
1,5K
Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс»

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.
РИА Новости 07:55
11
Игры

Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля

Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
20
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное