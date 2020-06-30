Общество
РБККосмонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с борта МКС
Иванишин имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому он смог дистанционно проголосовать на портале для электронного голосования 2020og.ru. В свою очередь, космонавт Иван Вагнер, который также находится на МКС, по закрытому каналу проголосует 1 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн
Московский Комсомолец13:30
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Космос
Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой
News.ru 28 июня в 12:05
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС 17:11
Кино
Мультфильм «Большое путешествие» продолжает творить историю в кинопрокате Нидерландов: рост сборов на 32% и победа во второй уик-энд
Продолжает творить историю в кинопрокате Нидерландов российский мультфильм «Большое путешествие».
Кинобизнес сегодня 07:34
Общество
В России завершилось электронное голосование по Конституции
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня.
Lenta.ru 18:48
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru 00:58
Футбол
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" обыграл "Дженоа" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:50
Футбол
Вест Хэм - Челси: прогноз Vlad Bettingov 30 июня 2020
Встречаются команды Вест Хэм против Челси. Лондонцы набрали просто не реальную форму.
Ставка TV 08:13
Общество
На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей
Как пояснили в пресс-службе администрации региона, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня.
Деловая газета. Юг 03:32
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 10:17
Происшествия
Пожарным удалось отстоять от огня здания рядом с ДК в Гусь-Хрустальном
"Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие здания", - сообщили в МЧС.
ТАСС 18:18
Футбол
Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишками
Дмитрий Селюк, являющийся знаменитым российским футбольным агентом, в очередной раз прошелся по главному тренеру столичного ЦСКА, который недавно вернулся в команду.
CT news 11:31
Политика
WSJ сообщил о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» России с талибами
«В тонкой практике анализа разведданных, которая включает в себя сбор воедино иногда неполных и неоднозначных порций данных, такие разногласия не являются чем-то необычным, а иногда проистекают из институциональных различий», ― цитирует РБК мнение экспертов и бывших чиновников, которое они высказали WSJ.
Известия 15:52
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Политика
Сенат США хочет выкупить российские С-400 у Турции
ToDay News Ufa 15:39
Футбол
Влашич назвал странной ситуацию с отъездом Гончаренко в Беларусь
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, забивший оба мяча в ворота "Спартака" (2:0), прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера "красно-белых" Виктора Гончаренко.
Российская газета 17:43
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Автоспорт
«Макларен» представил ливрею болида Алонсо для «Инди-500»
«Макларен» показал ливрею машины Фернандо Алонсо для гонки «500 миль Индианаполиса».
Sports.ru 10:26
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
«Эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля», — отметил он, добавив, что такая ситуация является нормальной, поскольку в России эпидемия началась позже, чем в странах Европы.
РБК 10:11