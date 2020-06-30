Иванишин имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому он смог дистанционно проголосовать на портале для электронного голосования 2020og.ru. В свою очередь, космонавт Иван Вагнер, который также находится на МКС, по закрытому каналу проголосует 1 июля.

Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с борта МКС

Экономика Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.

Общество В России завершилось электронное голосование по Конституции Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. 482

Футбол Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях. 1

Общество На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей Как пояснили в пресс-службе администрации региона, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня. 4

Футбол Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишками Дмитрий Селюк, являющийся знаменитым российским футбольным агентом, в очередной раз прошелся по главному тренеру столичного ЦСКА, который недавно вернулся в команду.

Политика WSJ сообщил о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» России с талибами «В тонкой практике анализа разведданных, которая включает в себя сбор воедино иногда неполных и неоднозначных порций данных, такие разногласия не являются чем-то необычным, а иногда проистекают из институциональных различий», ― цитирует РБК мнение экспертов и бывших чиновников, которое они высказали WSJ.

Футбол Влашич назвал странной ситуацию с отъездом Гончаренко в Беларусь Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, забивший оба мяча в ворота "Спартака" (2:0), прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера "красно-белых" Виктора Гончаренко.

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 954

Общество В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. 5