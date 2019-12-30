Общество

REGNUMREGNUMКосмонавт назвал причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов, среди причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов. Об этом заявил космонавт, Герой России Геннадий Падалка.
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Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
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Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам".
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В Домодедово экстренно сел самолет рейса Доха–Осло

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Сослуживец рядового Шамсутдинова признал вину в дедовщине

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В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
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«Рома» сменит владельца в ближайшие часы

В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
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Геннадий Иванович Падалка
Российский космонавт, полковник ВВС. Занимает первое место в мире по суммарной продолжительности нахождения в космосе - 878 дней. Герой Российской Федерации.
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