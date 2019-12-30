Общество

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Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов. Такого мнения придерживается Герой России космонавт Геннадий Падалка, своей позицией он поделился в интервью «РИА Новости», опубликованном 30 декабря.
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с чего всё началось

Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.
РИА Новостивчера в 21:04

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Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

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Падалка рассказал об усилиях сделать профессию космонавта популярной

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Космонавт Падалка объяснил застой России в космосе

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Газета.Ru01:09

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Lenta.ruвчера в 22:15
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

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В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

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Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

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Три жительницы Челябинской области тайно запустили законсервированный ликеро-водочный завод в Верхнеуральске, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ruposters.ru 28 декабря в 08:36
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Суд в Калмыкии приостановил дело Батуриной о клевете

Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете, возбужденному в отношении Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Лавров назвал условие начала политического диалога в Ливии

Политический диалог в Ливии может начаться только после остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий.
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Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
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Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
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Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 65,2514 рубля.
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Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
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Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
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В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

Обмен в Донбассе осуществляется сторонами конфликта, президент РФ Владимир Путин в этом не участвует, он лишь использует свой авторитет для продвижения диалога, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
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По мнению экспертов, кнопочные телефоны менее вредны для зрения детей и обладают меньшим излучением, чем смартфоны.
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