Общество
ИзвестияКосмонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов. Такого мнения придерживается Герой России космонавт Геннадий Падалка, своей позицией он поделился в интервью «РИА Новости», опубликованном 30 декабря.
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с чего всё началось
Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.РИА Новостивчера в 21:04
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