Общество
RT на русскомКосмонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах. Это происходит из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов. Об этом в интервью РИА Новости заявил Герой России космонавт Геннадий Падалка.
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с чего всё началось
Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.РИА Новостивчера в 21:04
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