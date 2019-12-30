Общество

RT на русскомRT на русскомКосмонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах. Это происходит из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов. Об этом в интервью РИА Новости заявил Герой России космонавт Геннадий Падалка.
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с чего всё началось

Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.
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Российский космонавт, полковник ВВС. Занимает первое место в мире по суммарной продолжительности нахождения в космосе - 878 дней. Герой Российской Федерации.
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