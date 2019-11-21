Общество

VSE42.RUVSE42.RUКосмонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин. В интервью с космонавтом журналистка Софико Шеварднадзе спросила, почему от США летало в космос 50 женщин, а от России всего четыре.
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с чего всё началось
Ранее космонавт Сергей Рязанский в эфире программы "Просто о сложном
" выразил уверенность, что российские женщины редко летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите и из-за своей "приземленности".
Газета.Ru04:54

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Космонавт Серова ответила на заявление коллеги о женщинах в космосе

Газета.Ru04:54

Редкие полеты россиянок в космос объяснили менструациями

Lenta.ru01:05

Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос

ТАСС00:01

Космонавт объяснил, почему женщины редко летают в космос

Взгляд.ру00:45

Космонавт Рязанский объяснил малое количество космонавток менструацией

Московский Комсомолец00:25

Космонавт объяснил, почему россиянки не летают на МКС

News.ru00:24

Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос

Известия00:48
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