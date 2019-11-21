с чего всё началось

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин. В интервью с космонавтом журналистка Софико Шеварднадзе спросила, почему от США летало в космос 50 женщин, а от России всего четыре.

Армия и оружие ВМС США потеряли российский «корабль-шпион» Американские военные потеряли след российского океанографического исследовательского корабля «Янтарь», подозреваемого в шпионаже и нанесении вреда подводным коммуникациям США.

Политика ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.

Экономика Депутаты предложили установить минимальную цену на сигареты Как следует из информации в электронной базе данных Госдумы, в 2019 году единая минимальная цена на сигареты составила бы приблизительно 86 рублей за пачку.

Авто Опубликованы новые фото салона рестайлинговой Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Происшествия В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.

Космос Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.

Политика Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17 Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.

Политика Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2» Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

Общество В Москве наблюдается рекордно высокое давление Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Технологии Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.

Здоровье В России введут дистанционный медосмотр для некоторых категорий работников Минздрав России предлагает ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников, соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Пензенские православные отметили Михайлов день Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.

Политика Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Политика Фонд Навального подал иск к Путину Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.