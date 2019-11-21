Общество
VSE42.RUКосмонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин. В интервью с космонавтом журналистка Софико Шеварднадзе спросила, почему от США летало в космос 50 женщин, а от России всего четыре.
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с чего всё началось
Ранее космонавт Сергей Рязанский в эфире программы "Просто о сложном" выразил уверенность, что российские женщины редко летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите и из-за своей "приземленности".Газета.Ru04:54
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