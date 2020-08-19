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Газета.Ru
Газета.Ru

Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО

Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой зафиксированы летающие в космосе неизвестные объекты. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.В источнике
Подробнее о событии
BFM.ru

Космонавт заснял с борта МКС группу НЛО

BFM.ru07:48
ТАСС

Астроном объяснил происхождение неизвестных объектов, которые заснял космонавт с МКС

ТАСС11:14
Lenta.ru

Снятые российским космонавтом НЛО объяснили

Lenta.ru10:34
РБК

Российский космонавт снял видео с группой неизвестных объектов

РБК08:54
Интерфакс

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Интерфакс10:53
РИА Новости

Космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе

РИА Новости07:27
Комсомольская правда

Космонавт показал видео с загадочными светящимися объектами, снятое с борта МКС

Комсомольская правда07:13

Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, по которому с 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов, а также вводится ряд других послаблений режима повышенной готовности, введенного в регионе с началом пандемии коронавируса.
Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября
ТАСС09:16
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 14 августа, сократились на 1,6 млн баррелей — до 512,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service10:44

Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Москва, 19 августа 2020, 10:26 — REGNUM Главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на попытки Министерства финансов увеличить налоги на отрасль.
REGNUM03:26
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В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новости09:34
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

Областной комитет здравоохранения начал проверку по факту публикации в СМИ истории об очнувшейся в морге пациентке, которой диагностировали биологическую смерть вместо клинической, заявила первый зампред комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина, отмечает «Газета.ру».
Известия02:54
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