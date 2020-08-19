Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО
Смотрите также
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
Гигантская аномалия в магнитном поле Земли продолжает расширяться
Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Библиотеки Юга Москвы напомнили о подвиге Белки и Стрелки
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Эксперт Фиалко не исключил ослепление Ефремова лазером в момент ДТП
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Украинский Кабмин второй раз вводит спецпошлины на российский дизель
В ВОЗ призвали не надеяться на коллективный иммунитет от коронавируса
Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово
В сентябре в России ожидается значительный рост цен на ПК и ноутбуки
ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода
В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики
Полицейские спасли заложницу от россиянина с ножом
Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года
В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
Ефремов попытался осудить Добровинского во время заседания суда
СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
Настя Каменских показала фигуру без одежды
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
Раскрыт механизм заражения коронавирусом
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы
В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой зафиксированы летающие в космосе неизвестные объекты. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.В источнике
Подробнее о событии
Космонавт показал видео с загадочными светящимися объектами, снятое с борта МКС
Комсомольская правда07:13