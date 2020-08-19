Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО

Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал видеоролик с Полярным сиянием, где помимо явления запечатлены пять неизвестных летающих объектов. Кадры были сделаны с Международной космической станции во время пролета между Антарктидой и Австралией.