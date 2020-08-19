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Российская газета
Российская газета

Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО

Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал видеоролик с Полярным сиянием, где помимо явления запечатлены пять неизвестных летающих объектов. Кадры были сделаны с Международной космической станции во время пролета между Антарктидой и Австралией.В источнике
Иван Вагнерроссийский космонавт
Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.
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РИА Новости

Российский космонавт снял загадочные объекты в космосе

РИА Новости07:27
BFM.ru

Космонавт МКС сообщил о группе НЛО над Землей

BFM.ru07:48
Российская газета

Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО

Российская газета07:40
Lenta.ru

Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Lenta.ru07:50
Комсомольская правда

Космонавт показал видео с загадочными светящимися объектами, снятое с борта МКС

Комсомольская правда07:13
ТАСС

Космонавт заметил в небе Южного полушария группу из пяти неизвестных объектов

ТАСС06:57
Московский Комсомолец

Российский космонавт снял на видео группу НЛО

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