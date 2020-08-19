Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
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Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал видеоролик с Полярным сиянием, где помимо явления запечатлены пять неизвестных летающих объектов. Кадры были сделаны с Международной космической станции во время пролета между Антарктидой и Австралией.В источнике
Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.
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Космонавт показал видео с загадочными светящимися объектами, снятое с борта МКС
Комсомольская правда07:13