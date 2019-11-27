Космос

РИА НовостиРИА НовостиКосмонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

Астронавтам пришлось воспользоваться "памперсами" - устройствами для сбора мочи UCD. Роскосмос подтвердил сообщение о поломке, ответив, что в российском сегменте туалет исправен. Позднее астронавты починили туалет на американском сегменте МКС.
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с чего всё началось
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте
 NASA.
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