с чего всё началось

Астронавтам пришлось воспользоваться "памперсами" - устройствами для сбора мочи UCD. Роскосмос подтвердил сообщение о поломке, ответив, что в российском сегменте туалет исправен. Позднее астронавты починили туалет на американском сегменте МКС.

Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

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