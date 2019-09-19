Политика

Газета.RuГазета.RuКосмонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

Брак космонавта Юрия Маленченко с гражданкой США помешал ему занять высокую должность в Центре подготовки космонавтов. Как сообщают источники в ракетно-космической отрасли, против продвижения выступила служба безопасности Роскосмоса - ведь на этом посту Маленченко будет слишком много знать.
Читать в источнике
Комментировать96
Павел Власов
Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден.
— Павел Власов, российский лётчикИзвестия вчера в 21:24
с чего всё началось

Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки

Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли. На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, Маленченко женился в 2003 году.
РИА Новостивчера в 20:07

Подробнее о событии

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

Газета.Ru03:30

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

РБК01:45

Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки

РИА Новостивчера в 20:07

Российскому космонавту отказали в повышении из-за «американской жены»

URA.Ruвчера в 21:39

СМИ: космонавту отказали в руководящей должности в Роскосмосе из-за жены-американки

Znak.comвчера в 20:49

Российский космонавт не получил должность из-за жены-американки

Телеканал 360°вчера в 20:32

Служба безопасности Роскосмоса не утвердила в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов

Эхо Москвы01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Политика

Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский

«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

RT на русском 09:53
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Транспорт

Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам

В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Армия и оружие

Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО

О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Московский Комсомолец 04:15
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Кино

Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»

URA.Ru 11:01
Политика

Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Кино

«Яндекс» выявил самые популярные сцены из сериала «Друзья»

«Яндекс» провел исследование и выяснил, какие моменты культового сериала «Друзья» поклонники чаще всего ищут в интернете.
Известия 09:22
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена

В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 07:22
Происшествия

В Турции российских детей облили горящим маслом

Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Происшествия

СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Армия и оружие

Колонна российской военной техники напугала украинцев

Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Космос

В кратере на обратной стороне Луны найдено неизвестное вещество

Китайское космическое агентство опубликовало снимки с изображением таинственного гелеобразного вещества, которое было обнаружено луноходом "Юйту-2" (Yutu-2) из миссии "Чанъе-4" на дальней стороне Луны.
Российская газета 08:25
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия

Якутского шамана Александра Габышева задержали в Бурятии

Восток-Телеинформ вчера в 02:11
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Дни.ру вчера в 06:28
Политика

Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Технологии

У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Компьютер оснащен отечественным микропроцессором «Эльбрус-8С», который может обеспечить своей мощностью несколько рабочих мест одновременно.
Экономика сегодня 09:25
Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

РИА Новости 08:43
Происшествия

В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове

Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM 08:17
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Общество

Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Политика

Козак сообщил об очищении Молдавии от коррумпированного режима

«В Молдавии сложилась уникальная ситуация благодаря событиям начала июня, когда произошло очищение власти от криминального коррумпированного режима», — приводит Интерфакс слова Козака.
RT на русском 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Иванович Маленченко
Российский космонавт
Российский космонавт украинского происхождения, полковник, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. За свою карьеру Юрий совершил шесть полётов в космос и провёл на орбите в общей сложности 827 суток. За время полётов совершил 5 выходов в открытый космос, один из которых продлился более 6 часов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное