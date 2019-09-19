Политика

Газета.RuГазета.RuКосмонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

Брак космонавта Юрия Маленченко с гражданкой США помешал ему занять высокую должность в Центре подготовки космонавтов. Как сообщают источники в ракетно-космической отрасли, против продвижения выступила служба безопасности Роскосмоса - ведь на этом посту Маленченко будет слишком много знать.
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Павел Власов
Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден.
— Павел Власов, российский лётчикИзвестия вчера в 21:24
с чего всё началось

Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки

Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли. На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, Маленченко женился в 2003 году.
РИА Новостивчера в 20:07

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СМИ: космонавту отказали в руководящей должности в Роскосмосе из-за жены-американки

Znak.comвчера в 20:49

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

РБК01:45

Служба безопасности Роскосмоса не утвердила в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов

Эхо Москвы01:30

Российскому космонавту отказали в повышении из-за «американской жены»

URA.Ruвчера в 21:39

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

Газета.Ru03:30

Российский космонавт не получил должность из-за жены-американки

Телеканал 360°вчера в 20:32

Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки

РИА Новостивчера в 20:07
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