Политика
Газета.RuКосмонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
Брак космонавта Юрия Маленченко с гражданкой США помешал ему занять высокую должность в Центре подготовки космонавтов. Как сообщают источники в ракетно-космической отрасли, против продвижения выступила служба безопасности Роскосмоса - ведь на этом посту Маленченко будет слишком много знать.
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Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден.
— Павел Власов, российский лётчикИзвестия вчера в 21:24
с чего всё началось
Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли. На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, Маленченко женился в 2003 году.РИА Новостивчера в 20:07
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СМИ: космонавту отказали в руководящей должности в Роскосмосе из-за жены-американки
Znak.comвчера в 20:49
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