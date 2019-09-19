Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли. На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, Маленченко женился в 2003 году.

с чего всё началось

Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден.

Брак космонавта Юрия Маленченко с гражданкой США помешал ему занять высокую должность в Центре подготовки космонавтов. Как сообщают источники в ракетно-космической отрасли, против продвижения выступила служба безопасности Роскосмоса - ведь на этом посту Маленченко будет слишком много знать.

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