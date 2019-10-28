с чего всё началось

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет. На данный момент общее количество дней, проведенных на орбите по этой программе, составляет более 2,8 тысячи.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Фигурное катание Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.

Гаджеты «Алиса» подключилась к телевизорам Samsung Компания Samsung объявила о появлении поддержки голосового помощника «Алиса» на телевизорах модельного ряда 2018 и 2019 годов.

Политика В ХДС раскритиковали главу МИД ФРГ за заявления, сделанные в Анкаре Представители Христианско-демократического союза (ХДС) подвергли критике главу МИД ФРГ Хайко Мааса за заявления, которые он сделал в субботу в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Политика В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину 28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.

Транспорт Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Политика Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января 27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.