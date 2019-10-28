Космос
RuNews24.ruКосмоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет. На данный момент общее количество дней, проведенных на орбите по этой программе, составляет более 2,8 тысячи.
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с чего всё началось
Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.Коммерсантъвчера в 21:28
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Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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