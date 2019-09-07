Футбол
Спорт-ЭкспрессКосово обыграло Чехию в отборе Евро-2020
В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Косово с минимальным счетом обыграла Чехию (2:1). У хозяев голами отметились нападающий Ведат Мурики и защитник Мергим Войвода. У чехов отличился форвард Патрик Шик.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:27, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК 20:23
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Общество
Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света
Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.
REGNUM 18:29
Футбол
Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара.
Советский спорт 15:04
Экономика
Законопроект о негосударственной пенсии одобрен правительством
Предложенная поправка установит возраст, с которого клиенты НПФ смогут получать выплаты: женщины смогут выходить на негосударственную пенсию с 55 лет, мужчины – с 60 лет.
Экономика сегодня 05 сентября в 07:53
Политика
Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в сериале «Корона»
ФедералПресс 19:46
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
Московский Комсомолец 08:40
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 08:54
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Авто
Ателье Traxxas представило шестиколесный Mercedes-AMG G63
Внедорожник Mercedes-AMG G63 обзавелся колесной формулой 6x6 для преодоления сильного бездорожья.
Тарантас Ньюс 04:30
Шоу-бизнес
Машкова отметила 50 тысяч подписчиков в Instagram под песню Киркорова
За несколько месяцев на Марию уже подписались 50 тысяч человек.
Телепрограмма 12:53
Политика
Китай может купить у США небольшое количество сельхозпродукции
Руководство КНР во время телефонных переговоров с американскими торговыми представителями на этой неделе предложило приобрести у Штатов небольшое количество сельхозпродукции, пишет газета Politico.
Политика Сегодня вчера в 21:59
Политика
Брод осудил нарушителей закона в день тишины
Член СПЧ Александр Брод в социальной сети Facebook осудил тех, кто игнорирует день тишины.
Народные новости 15:01
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Банковский чек с гонораром для лидера группы Nirvana Курта Кобейна обнаружили в магазине грампластинок Easy Street Records в городе Сиэтл (штат Вашингтон), передает CNN.
Известия 18:22
Происшествия
Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии
Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM 08:40