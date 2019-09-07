В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Косово с минимальным счетом обыграла Чехию (2:1). У хозяев голами отметились нападающий Ведат Мурики и защитник Мергим Войвода. У чехов отличился форвард Патрик Шик.

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Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Происшествия В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.

Единоборства Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Политика Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.

Экономика Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.

Общество Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.

Экономика Законопроект о негосударственной пенсии одобрен правительством Предложенная поправка установит возраст, с которого клиенты НПФ смогут получать выплаты: женщины смогут выходить на негосударственную пенсию с 55 лет, мужчины – с 60 лет.

Политика Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Авто Ателье Traxxas представило шестиколесный Mercedes-AMG G63 Внедорожник Mercedes-AMG G63 обзавелся колесной формулой 6x6 для преодоления сильного бездорожья.

Политика Китай может купить у США небольшое количество сельхозпродукции Руководство КНР во время телефонных переговоров с американскими торговыми представителями на этой неделе предложило приобрести у Штатов небольшое количество сельхозпродукции, пишет газета Politico.

Политика Брод осудил нарушителей закона в день тишины Член СПЧ Александр Брод в социальной сети Facebook осудил тех, кто игнорирует день тишины.

Общество В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна Банковский чек с гонораром для лидера группы Nirvana Курта Кобейна обнаружили в магазине грампластинок Easy Street Records в городе Сиэтл (штат Вашингтон), передает CNN.