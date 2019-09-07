Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКосово обыграло Чехию в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Косово с минимальным счетом обыграла Чехию (2:1). У хозяев голами отметились нападающий Ведат Мурики и защитник Мергим Войвода. У чехов отличился форвард Патрик Шик.
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Отбор к Евро-2020, 7 сентября 2019 года, обзор матчей дня

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Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

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