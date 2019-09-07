Футбол
Sportbox.RUСборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Гости открыли счет на 16-й минуте встречи усилиями Патрика Шика. Спустя несколько минут Косово сравняло счет благодаря точному удару Ведата Мурики.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Фигурное катание
Медведева: пусть считают, что я плачу зарплату своим болельщикам
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что находится в восторге от приема своих болельщиков на контрольных прокатах фигуристов сборной России и не обращает внимания на обвинения в том, что она якобы платит им зарплату.
РИА Новости 11:53
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Футбол
Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии
Сборная России по футболу в рамках отборочного раунда Евро-2020 в гостевом матче обыграла команду Шотландии.
Реальное время вчера в 16:42
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Гаджеты
IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн
Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Музыка
Игорь Крутой и Крид устроили танцевальный баттл
Народный артист РФ показал видео в "Инстаграме" и признал, что баттл с молодым коллегой ему не по плечам.
Life.ru 09:38
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Транспорт
Сотрудники ЦОДД установили камеры по 27 адресам в Москве
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили в столице камеры по 27 адресам.
Агентство Москва 10:38
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Общество
Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе
Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.
News.ru 11:03
Политика
Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
Известия вчера в 17:25
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Наука
Американские ученые приблизились к созданию суперкомпьютера
Волга-Медиа 04 сентября в 23:13
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17