Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Гости открыли счет на 16-й минуте встречи усилиями Патрика Шика. Спустя несколько минут Косово сравняло счет благодаря точному удару Ведата Мурики.

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Фигурное катание Медведева: пусть считают, что я плачу зарплату своим болельщикам Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что находится в восторге от приема своих болельщиков на контрольных прокатах фигуристов сборной России и не обращает внимания на обвинения в том, что она якобы платит им зарплату.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Футбол Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии Сборная России по футболу в рамках отборочного раунда Евро-2020 в гостевом матче обыграла команду Шотландии.

Политика Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.

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Гаджеты IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.

Политика Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.

Музыка Игорь Крутой и Крид устроили танцевальный баттл Народный артист РФ показал видео в "Инстаграме" и признал, что баттл с молодым коллегой ему не по плечам.

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