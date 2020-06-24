Политика
РБККосово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Коммерсантъ вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 23 июня в 15:57
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 23 июня в 08:40
Политика
На Параде Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве 24 июня президент РФ Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая, не пожав ему руку.
МонаВиста 03:49
Общество
Схема движения по Привокзальной площади Саратова вновь будет изменена
Схема движения по Привокзальной площади Саратова будет вновь изменена.
Общественное мнение 04:48
Здоровье
В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19
Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily вчера в 05:41
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Происшествия
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 24 июня 2020, 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:53
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Политика
Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах
Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
Юрий Семин призвал Василия Кикнадзе уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе уйти покинуть свой пост.
Вести.Ru 05:15
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor 23 июня в 10:28
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Операторы техосмотра обратились к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой еще раз пересмотреть принципы реформы ТО, которые были приняты в прошлом году.
Деловое.ТВ 04:28
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала под Ржевом
Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня.
Известия вчера в 14:43
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Армия и оружие
Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину
Американский генерал поспешил выразить надежду на то, что озвученный им сценарий не будет воплощен в жизнь.
Новостной фронт 03:11
Общество
СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям
В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.
Известия 05:10
Хоккей
«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше
CT news 23 июня в 20:38