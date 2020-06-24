Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

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