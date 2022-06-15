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Костин: ВТБ рассчитывает нарастить прибыль в 2023 году

Банковский сектор России в 2022 году понес значительные убытки, при этом ВТБ рассчитывает вернутся к прибыльности уже в 2023 году, заявил глава кредитной организации Андрей Костин.
Finam.Ru
Костин подчеркнул, что РНКБ не будет слит с ВТБ.
ПРАЙМ
В конце мая на встрече Ассоциации банков России Андрей Костин заявил, что в условиях санкций международные Базельские стандарты, регулирующие работу банков, не работают.
Коммерсантъ
Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия не планирует отказываться от Базельских стандартов.
Коммерсантъ

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