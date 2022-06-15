Заявления на получение паспортов РФ в Херсонской области начали поступать не только от жителей областного центра, но и из районов области, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.
"В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", — говорится в некрологе.
Из-за компьютерного сбоя в работе аэронавигационной службы Skyguide в среду закрыто воздушное пространство Швейцарии, полностью парализована работа аэропортов в Женеве и Цюрихе, информирует швейцарская газета "Трибюн де Женев".