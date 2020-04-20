Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

с чего всё началось

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Происшествия В Бурятии сгорело придорожное кафе На прошедших выходных в селе Оронгой Иволгинского района в Бурятии сгорело придорожное кафе. Оно находилось на трассе «Улан-Удэ – Кяхта».

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 49

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,9K

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 1,3K

Технологии В России создали робота-дезинфектора В России создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях, когда весь мир борется с пандемией коронавируса COVID-19. 3

Общество Математики спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске Ученые разработали прогнозы для Москвы и Новосибирске. В столице России пик выявления новых случаев придется на середину мая. 33

Политика В Приморье назначен новый министр цифрового развития В пятницу глава региона уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука, который с 2019 года курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику. 5

Общество Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год О решении перенести всероссийские проверочные работы (ВПР) на осень заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в Правительстве России. 637

Армия и оружие В Донбассе украинские военные заражают Covid-19 мирных жителей В Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил украинские военные заражают мирных жителей коронавирусом.

Общество Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. 4

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 783

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 2K

Общество Роспотребнадзор поделился правилами мытья рук Для простого смытия вируса с рук достаточно обычного мыла. Однако необходимо не забывать о правилах. 7

Хоккей Панарин рассказал о границах благотворительности Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.

Происшествия Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.

Общество На Сахалине вылечились от коронавируса 12 пациентов Южно-Сахалинск, 20 апреля 2020, 05:33 — REGNUM 12 из 19 пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией, выписаны из госпиталя с полным выздоровлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Здоровье Пятый заболевший скончался от коронавируса в Хабаровском крае В Хабаровском крае число жертв нового типа коронавируса COVID-19 возросло. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав региона.