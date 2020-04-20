Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКостин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.
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с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК17:00

Подробнее о событии

Костин: банковский сектор России может потерять 2,5 трлн рублей

News.ru18:27

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Коммерсантъ18:24

Костин считает, что доходы российских банков во II квартале могут уйти в минус

ТАСС17:36

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Интерфакс17:53

Костин: доходы банков во II квартале могут уйти в минус

Московский Комсомолец17:52

Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Ведомости18:12

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБК17:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском 19:03
Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
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Киберспорт

Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles

RT на русском 17:39
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Экономика

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
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Путешествия

Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Вестник Кавказа 17 апреля в 05:05
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Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
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Общество

Названы российские регионы с приростом населения

Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости 17:10
Гаджеты

Apple начала переносить сроки поставок iPhone SE

Компания Apple начала переносить сроки поставок iPhone SE. Предположительно, они начнутся в мае.
Актуальные Новости 04:10
Игры

Сиквел ATOM RPG выйдет в ранний доступ в начале мая

Создатели ролевой игры в стиле классических Fallout и Wasteland ATOM RPG внезапно заявили, что независимое расширение «Трудоград» окажется в раннем доступе уже 11 мая.
News.ru 12:05
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Происшествия

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
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Технологии

Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту

Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera вчера в 06:29
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Космос

Астрономы обнаружили самый молодой магнитар в Галактике

N+1 17 апреля в 07:38
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Космос

Впервые за 9 лет астронавты отправятся к МКС с территории США

В среду, 27 мая, в 16:32 по Североамериканскому восточному времени, с легендарного стартового комплекса LC-39 космического центра имени Кеннеди в небо взлетит ракета Falcon 9 с Crew Dragon в качестве полезной нагрузки.
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Футбол

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат

Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
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Шоу-бизнес

Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и сможет выздороветь

Состояние здоровья 49-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой ранее медики диагностировали рак головного мозга, улучшилось.
Ugpressa.ru 15:13
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch

Чемпионат 17:00
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Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК 17:00
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Общество

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru вчера в 07:21
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Авто

В России выросли продажи автомобилей китайских марок

В России увеличился уровень продаж автомобилей китайских производителей.
Goroday.ru 17 апреля в 12:16
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Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
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Наука

Молекулярные биологи замедлили развитие сепсиса с помощью сероводорода

Российские молекулярные биологи на клеточном уровне изучили влияние сероводорода и продуцирующих его веществ-доноров на процессы, лежащие в основе активации грамотрицательного сепсиса, то есть активации клеток человека под действием липополисахаридов — компонентов клеточных стенок грамотрицательных бактерий.
Газета.Ru 17 апреля в 13:00
Здоровье

В Хабаровском крае выздоровели от коронавируса еще четыре человека

За минувшие сутки из городской больницы №10 в Хабаровске были выписаны очередные двое выздоровевших от коронавируса пациентов, еще двое покинули инфекционный госпиталь Советской Гавани, сообщает «АиФ – Дальинформ».
АиФ Хабаровск вчера в 22:58
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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