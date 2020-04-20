Коронавирус
КоммерсантъКостин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.
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с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБК17:00
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Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском 19:03
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Киберспорт
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа 17 апреля в 05:05
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
Общество
Названы российские регионы с приростом населения
Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости 17:10
Гаджеты
Apple начала переносить сроки поставок iPhone SE
Компания Apple начала переносить сроки поставок iPhone SE. Предположительно, они начнутся в мае.
Актуальные Новости 04:10
Игры
Сиквел ATOM RPG выйдет в ранний доступ в начале мая
Создатели ролевой игры в стиле классических Fallout и Wasteland ATOM RPG внезапно заявили, что независимое расширение «Трудоград» окажется в раннем доступе уже 11 мая.
News.ru 12:05
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Технологии
Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту
Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera вчера в 06:29
Космос
Астрономы обнаружили самый молодой магнитар в Галактике
N+1 17 апреля в 07:38
Космос
Впервые за 9 лет астронавты отправятся к МКС с территории США
В среду, 27 мая, в 16:32 по Североамериканскому восточному времени, с легендарного стартового комплекса LC-39 космического центра имени Кеннеди в небо взлетит ракета Falcon 9 с Crew Dragon в качестве полезной нагрузки.
Популярная механика 12:41
Футбол
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат
Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings 17 апреля в 17:40
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и сможет выздороветь
Состояние здоровья 49-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой ранее медики диагностировали рак головного мозга, улучшилось.
Ugpressa.ru 15:13
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Чемпионат 17:00
Экономика
Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК 17:00
Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru вчера в 07:21
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Авто
В России выросли продажи автомобилей китайских марок
В России увеличился уровень продаж автомобилей китайских производителей.
Goroday.ru 17 апреля в 12:16
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
Наука
Молекулярные биологи замедлили развитие сепсиса с помощью сероводорода
Российские молекулярные биологи на клеточном уровне изучили влияние сероводорода и продуцирующих его веществ-доноров на процессы, лежащие в основе активации грамотрицательного сепсиса, то есть активации клеток человека под действием липополисахаридов — компонентов клеточных стенок грамотрицательных бактерий.
Газета.Ru 17 апреля в 13:00
Здоровье
В Хабаровском крае выздоровели от коронавируса еще четыре человека
За минувшие сутки из городской больницы №10 в Хабаровске были выписаны очередные двое выздоровевших от коронавируса пациентов, еще двое покинули инфекционный госпиталь Советской Гавани, сообщает «АиФ – Дальинформ».
АиФ Хабаровск вчера в 22:58