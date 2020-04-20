Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Экономика АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.

Общество Названы российские регионы с приростом населения Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Гаджеты Apple начала переносить сроки поставок iPhone SE Компания Apple начала переносить сроки поставок iPhone SE. Предположительно, они начнутся в мае.

Игры Сиквел ATOM RPG выйдет в ранний доступ в начале мая Создатели ролевой игры в стиле классических Fallout и Wasteland ATOM RPG внезапно заявили, что независимое расширение «Трудоград» окажется в раннем доступе уже 11 мая. 2

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 578

Технологии Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту. 23

Космос Впервые за 9 лет астронавты отправятся к МКС с территории США В среду, 27 мая, в 16:32 по Североамериканскому восточному времени, с легендарного стартового комплекса LC-39 космического центра имени Кеннеди в небо взлетит ракета Falcon 9 с Crew Dragon в качестве полезной нагрузки. 1

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,8K

Общество Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. 57

Экономика Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей. 2K

Наука Молекулярные биологи замедлили развитие сепсиса с помощью сероводорода Российские молекулярные биологи на клеточном уровне изучили влияние сероводорода и продуцирующих его веществ-доноров на процессы, лежащие в основе активации грамотрицательного сепсиса, то есть активации клеток человека под действием липополисахаридов — компонентов клеточных стенок грамотрицательных бактерий.