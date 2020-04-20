Коронавирус
КоммерсантъКостин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.
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Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.РБК17:00
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