Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

с чего всё началось

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

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