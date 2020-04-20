Глава ВТБ: банки могут потерять 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Российский банковский сектор в текущем году из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. Как сообщил глава ВТБ Андрей Костин, это пессимистичная оценка. Речь идет о возможных потерях от кредитования физических и юридических лиц.В источнике
С чего всё начиналось
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
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