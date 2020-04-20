Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Ещё по теме
Главное
Накануне.RuНакануне.Ru
Глава ВТБ: банки могут потерять 2,5 трлн руб. из-за пандемии
URA.Ru
  • URA.Ru
  • Экономика сегодня
  • ИА Красная Весна
  • РБК
  • ТК Звезда
  • Mockva.ru
  • Газета.Ru
Смотрите также
Российский банковский сектор в текущем году из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. Как сообщил глава ВТБ Андрей Костин, это пессимистичная оценка. Речь идет о возможных потерях от кредитования физических и юридических лиц.В источнике
Оценить
132
147
С чего всё начиналось
alt

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
РБК вчера в 17:00
Подробнее о событии
alt

Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса

RT на русском вчера в 19:30
alt

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Коммерсантъ вчера в 18:24
alt

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБК вчера в 17:00
реклама
Ещё по теме
Главное