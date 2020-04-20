Коронавирус
Газета.RuКостин рассказал о потерях банков в период пандемии
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что банковский сектор, по "самой пессимистичной оценке", может потерять порядка 2,5 трлн рублей.
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Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.РБКвчера в 17:00
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Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса
RT на русскомвчера в 19:30
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Армия и оружие
Названы сроки спуска на воду подлодки-носителя беспилотника «Посейдон»
Атомная субмарина проекта 09851 «Хабаровск», которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», будет спущена на воду в апреле-мае, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 21:29
Футбол
Футболисты «Ромы» отказались от зарплат до конца сезона
Пресс-служба "Ромы" сообщает, что футболисты первой команды, а также тренерский штаб полностью отказались от своих зарплат до конца сезона.
Soccer.ru вчера в 08:48
Здоровье
Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН 18 апреля в 06:54
Здоровье
Названа суточная стоимость лечения от коронавируса на Украине
Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах республики варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки.
Известия вчера в 14:37
Гаджеты
Поддельные процессоры Intel теперь лишены кремниевых кристаллов
Недавно на китайском рынке появилась более интересная версия фальшивых процессоров — у них начисто отсутствует сам кремниевый кристалл.
3DNews вчера в 23:27
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 22:02
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
Футбол
В Мексике отменили ротацию между лигами на пять лет
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 16:37
Футбол
В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу
В РПЛ заявили, что чемпионат России по футболу возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.
Профиль вчера в 10:46
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Здоровье
Вирусолог назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о существовании группы людей с коронавирусом, не имеющих симптомов, которые при этом распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина.
РИА Новости вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
Общество
Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России
Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС вчера в 06:23
Футбол
20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru вчера в 13:45
Наука
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
Технологии
В России создали робота-дезинфектора
В России создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях, когда весь мир борется с пандемией коронавируса COVID-19.
Комсомольская правда вчера в 22:07
Экономика
Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года.
Компания вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова отмечает день рождения сына без Джигана
Напомним, проблемы в семье Оксаны и Джигана начались после рождения четвертого ребенка.
StarHit.ru 18 апреля в 09:00