Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКостин рассказал о потерях банков в период пандемии

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что банковский сектор, по "самой пессимистичной оценке", может потерять порядка 2,5 трлн рублей.
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Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 19:30

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Коммерсантъвчера в 18:24

Костин заявил, что банки РФ могут потерять порядка 2,5 трлн рублей из-за коронавируса

ТАССвчера в 17:36

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Интерфаксвчера в 17:53

Костин: доходы банков во II квартале могут уйти в минус

Московский Комсомолецвчера в 17:52

Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Ведомостивчера в 18:12

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

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Газета.Ru вчера в 19:11
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Армия и оружие

Названы сроки спуска на воду подлодки-носителя беспилотника «Посейдон»

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Пресс-служба "Ромы" сообщает, что футболисты первой команды, а также тренерский штаб полностью отказались от своих зарплат до конца сезона.
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О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН 18 апреля в 06:54
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Здоровье

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Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах республики варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки.
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Недавно на китайском рынке появилась более интересная версия фальшивых процессоров — у них начисто отсутствует сам кремниевый кристалл.
3DNews вчера в 23:27
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 22:02
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
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Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
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Пятый канал вчера в 22:09
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 16:37
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Футбол

В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу

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Профиль вчера в 10:46
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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РИА Новости вчера в 18:08
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
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Общество

Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России

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Ореанда-Новости вчера в 02:53
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Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

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ТАСС вчера в 06:23
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20 лет назад Редондо совершил невозможный финт

Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru вчера в 13:45
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Наука

В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса

Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
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Технологии

В России создали робота-дезинфектора

В России создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях, когда весь мир борется с пандемией коронавируса COVID-19.
Комсомольская правда вчера в 22:07
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Экономика

Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова отмечает день рождения сына без Джигана

Напомним, проблемы в семье Оксаны и Джигана начались после рождения четвертого ребенка.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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