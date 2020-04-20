Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что банковский сектор, по "самой пессимистичной оценке", может потерять порядка 2,5 трлн рублей.

Костин рассказал о потерях банков в период пандемии

Армия и оружие Названы сроки спуска на воду подлодки-носителя беспилотника «Посейдон» Атомная субмарина проекта 09851 «Хабаровск», которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», будет спущена на воду в апреле-мае, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Футбол Футболисты «Ромы» отказались от зарплат до конца сезона Пресс-служба "Ромы" сообщает, что футболисты первой команды, а также тренерский штаб полностью отказались от своих зарплат до конца сезона.

Здоровье Названа суточная стоимость лечения от коронавируса на Украине Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах республики варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки.

Гаджеты Поддельные процессоры Intel теперь лишены кремниевых кристаллов Недавно на китайском рынке появилась более интересная версия фальшивых процессоров — у них начисто отсутствует сам кремниевый кристалл. 1

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125 Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек. 95

Происшествия В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19 Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 98

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 2

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 69

Здоровье Вирусолог назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о существовании группы людей с коронавирусом, не имеющих симптомов, которые при этом распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина. 24

Шоу-бизнес Прилучный ответил на обвинения в избиении жены Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram. 105

Общество Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня. 60

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 249

Футбол 20 лет назад Редондо совершил невозможный финт Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».

Наука В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,9K

Технологии В России создали робота-дезинфектора В России создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях, когда весь мир борется с пандемией коронавируса COVID-19. 3