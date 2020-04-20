Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКостин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК17:00

Подробнее о событии

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Интерфакс17:53

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Коммерсантъ18:24

Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Ведомости18:12

Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса

RT на русском19:30

Костин: доходы банков во II квартале могут уйти в минус

Московский Комсомолец17:52

Костин заявил, что банки РФ могут потерять порядка 2,5 трлн рублей из-за коронавируса

ТАСС17:36

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБК17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество

Более 120 россиян вернулись во Владивосток из Японии

Следующий рейс эвакуирует россиян из Таиланда 22 апреля. На борту воздушного судна авиакомпании «Сибирь» вернутся домой 120 человек.
Владивосток-Новости 18:50
15
Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
1,4K
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
65
Происшествия

В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе

Коммерсантъ 17:37
21
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
418
Армия и оружие

США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Пресс-служба 6-го флота США второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземном морем.
Известия 20:24
1
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»

Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Национальная служба новостей 04:22
13
Происшествия

В Москве спасли упавшего в пруд нарушителя самоизоляции

РБК 15:58
19
Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
3
Наука

Курильщиков предупредили о тяжелых формах коронавируса

По данным исследователей, риск развития тяжелых форм коронавируса у курильщиков вырастает в 2,25 раза.
Рамблер 17 апреля в 07:14
4
Футбол

Каррера назвал самый памятный матч за карьеру тренера «Спартака»

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера назвал самый памятный матч в бытность наставника московского "Спартака".
Газета.Ru 17:46
1
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
64
Политика

G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения

Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.
Вести.Ru 20:32
Футбол

Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
186
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Говорит Москва вчера в 07:25
2,7K
Общество

Еще 13 случаев коронавируса подтвердилось в Приморье

В Приморском крае коронавирус обнаружили еще у 13 человек. Теперь в регионе официально подтверждено 80 случаев COVID-19.
EastRussia 06:54
10
Здоровье

Врач развеял популярные мифы об алкоголе

Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
2
Происшествия

В Биробиджане на столб наехал подросток за рулем микроавтобуса

ИнфоСМИ 06:31
1
Общество

Вакцину от коронавируса начнут производить в Великобритании

Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
ToDay News Ufa вчера в 08:16
96
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,6K
Политика

Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
24
Кино

Режиссер «Стражей Галактики 3» уточнил дальнейшую судьбу Таноса

Kinonews.ru 15:50
Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
49
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
2
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
282
Кино

Юрий Быков снимет сериал про нулевые

Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
44
Политика

Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России

Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо".
ТАСС 03:05
475
Технологии

Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2020 Update

Речь идёт о May 2020 Update, который также известен как 20H1 или версия 2004.
Игромания.ру 13:27
37
Футбол

«Челси» нацелился на нападающего «Фрайбурга»

Как сообщает The Sun, Челси намерен побороться за трансфер 23-летнего форварда в ближайшее трансферное окно.
Советский спорт 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное