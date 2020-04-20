Коронавирус
КоммерсантъКостин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.
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с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБК17:00
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Общество
Более 120 россиян вернулись во Владивосток из Японии
Следующий рейс эвакуирует россиян из Таиланда 22 апреля. На борту воздушного судна авиакомпании «Сибирь» вернутся домой 120 человек.
Владивосток-Новости 18:50
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Происшествия
В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе
Коммерсантъ 17:37
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Армия и оружие
США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Пресс-служба 6-го флота США второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземном морем.
Известия 20:24
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»
Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Национальная служба новостей 04:22
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
Наука
Курильщиков предупредили о тяжелых формах коронавируса
По данным исследователей, риск развития тяжелых форм коронавируса у курильщиков вырастает в 2,25 раза.
Рамблер 17 апреля в 07:14
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч за карьеру тренера «Спартака»
Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера назвал самый памятный матч в бытность наставника московского "Спартака".
Газета.Ru 17:46
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Политика
G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения
Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.
Вести.Ru 20:32
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Общество
Еще 13 случаев коронавируса подтвердилось в Приморье
В Приморском крае коронавирус обнаружили еще у 13 человек. Теперь в регионе официально подтверждено 80 случаев COVID-19.
EastRussia 06:54
Здоровье
Врач развеял популярные мифы об алкоголе
Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
Общество
Вакцину от коронавируса начнут производить в Великобритании
Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
ToDay News Ufa вчера в 08:16
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
Кино
Режиссер «Стражей Галактики 3» уточнил дальнейшую судьбу Таноса
Kinonews.ru 15:50
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
Политика
Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России
Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо".
ТАСС 03:05
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2020 Update
Речь идёт о May 2020 Update, который также известен как 20H1 или версия 2004.
Игромания.ру 13:27
Футбол
«Челси» нацелился на нападающего «Фрайбурга»
Как сообщает The Sun, Челси намерен побороться за трансфер 23-летнего форварда в ближайшее трансферное окно.
Советский спорт 04:40