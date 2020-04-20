Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Общество Более 120 россиян вернулись во Владивосток из Японии Следующий рейс эвакуирует россиян из Таиланда 22 апреля. На борту воздушного судна авиакомпании «Сибирь» вернутся домой 120 человек. 15

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 418

Здоровье Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса» Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших. 13

Политика Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости". 3

Наука Курильщиков предупредили о тяжелых формах коронавируса По данным исследователей, риск развития тяжелых форм коронавируса у курильщиков вырастает в 2,25 раза. 4

Политика G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше "Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время. 186

Общество Еще 13 случаев коронавируса подтвердилось в Приморье В Приморском крае коронавирус обнаружили еще у 13 человек. Теперь в регионе официально подтверждено 80 случаев COVID-19. 10

Здоровье Врач развеял популярные мифы об алкоголе Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе. 2

Общество Вакцину от коронавируса начнут производить в Великобритании Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания. 96

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 49

Общество В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете». 282

Политика Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо". 475