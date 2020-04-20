Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКостин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.
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с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК17:00

Подробнее о событии

Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса

RT на русском19:30

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Коммерсантъ18:24

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБК17:00

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Интерфакс17:53

Костин: доходы банков во II квартале могут уйти в минус

Московский Комсомолец17:52

Костин заявил, что банки РФ могут потерять порядка 2,5 трлн рублей из-за коронавируса

ТАСС17:36

Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Ведомости18:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Здоровье

На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

Свыше одной тысячи медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье.
Парламентская газета 08:07
6
Здоровье

В Приамурье подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Благовещенск, 20 апреля 2020, 04:19 — REGNUM В Амурской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 21:19
21
Политика

Назначен новый председатель правительства Камчатского края

Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
ТАСС 20:13
Происшествия

Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло

Газета.Ru 20:37
31
Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
3
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,6K
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 21:09
607
Общество

В Приморье назначили нового министра цифрового развития

Возглавлявший Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" Константин Волошин назначен новым министром цифрового развития и связи Приморья после увольнения Сергея Максимчука, отвечавшего за запуск электронной системы пропусков.
РИА Новости 21:00
1
Киберспорт

Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles

RT на русском 17:39
6
Общество

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Шоу-бизнес

Дарья Мороз выбыла из шоу «Танцы со звездами»

Пятый канал 19:26
2
Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
1,4K
Политика

Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
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Гаджеты

Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона

Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.
3DNews 12:05
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
66
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Хакасии стремительно растет

По данным эпидемиологов, всего в республике зарегистрировано 68 случаев COVID-19, в т.ч. у 12 детей из семейных очагов, 3 человека выздоровели.
НИА-Хакасия 01:45
1
Общество

Рогозин: Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Piter.tv 15:16
69
Происшествия

Третий пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Еще один пациент с коронавирусом умер в Иркутской области по состоянию на утро 20 апреля.
ИА Альтаир 21:05
Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
92
Политика

Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
67
Хоккей

Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США

Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.
ИА Красная Весна 19:01
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
449
Футбол

Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
50
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
414
Происшествия

ДТП с участием маршрутки произошло в Улан-Удэ, есть пострадавшие

REGNUM 13:47
1
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
2,2K
Армия и оружие

АПЛ «Хабаровск» для «Посейдонов» спустят на воду до конца мая

РЕН ТВ 20:56
Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
183
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО

Видео сближения российского истребителя-перехватчика Миг-31 с натовским F16 опубликовал Youtube-канал Fighterbomber 18 апреля.
ИА Красная Весна 10:35
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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