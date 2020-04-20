Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Здоровье На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом Свыше одной тысячи медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье. 6

Здоровье В Приамурье подтверждены новые случаи заражения коронавирусом Благовещенск, 20 апреля 2020, 04:19 — REGNUM В Амурской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 21

Политика Назначен новый председатель правительства Камчатского края Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Политика Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости". 3

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. 607

Общество В Приморье назначили нового министра цифрового развития Возглавлявший Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" Константин Волошин назначен новым министром цифрового развития и связи Приморья после увольнения Сергея Максимчука, отвечавшего за запуск электронной системы пропусков. 1

Общество Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.

Гаджеты Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.

Происшествия Число зараженных коронавирусом в Хакасии стремительно растет По данным эпидемиологов, всего в республике зарегистрировано 68 случаев COVID-19, в т.ч. у 12 детей из семейных очагов, 3 человека выздоровели. 1

Происшествия Третий пациент с коронавирусом умер в Иркутской области Еще один пациент с коронавирусом умер в Иркутской области по состоянию на утро 20 апреля.

Происшествия Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом. 92

Хоккей Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.