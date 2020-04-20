В 2019 году чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. в текущих ценах, что стало номинально рекордным результатом. Последний раз банковский сектор показывал чистые убытки в 1999 году, свидетельствует отчетность Банка России.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что банковский сектор, по "самой пессимистичной оценке", может потерять порядка 2,5 трлн рублей.

Костин рассказал о потерях банков в период пандемии

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