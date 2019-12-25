Экономика

РБКРБККостин напомнил о сложности приватизации ВТБ из-за санкций

Банкира спросили, какой вариант приватизации ВТБ является предпочтительным, на что он ответил: «Вариантов немного, варианты сложные, все-таки санкции». ВТБ попал под санкции в 2014 году, а сам Костин в 2018 году.
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с чего всё началось

Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.
ТАССвчера в 12:06

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Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

ТАССвчера в 12:06

Костин напомнил о сложности приватизации ВТБ из-за санкций

РБКвчера в 13:07

Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций

Известиявчера в 13:04

Костин считает приватизацию ВТБ сложной из-за санкций

Коммерсантъвчера в 13:49

Костин о приватизации ВТБ: вариантов немного

REGNUMвчера в 12:27

Андрей Костин признал сложности в приватизации ВТБ из-за санкций

Говорит Москвавчера в 12:19

Глава ВТБ объяснил, почему госбанк будет сложно приватизировать

News.ruвчера в 12:32
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Политика

Песков прокомментировал «увольнение» журналистки после вопроса Путину

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об увольнении журналистки Алисы Яровской за вопрос президенту РФ Владимиру Путину.
Московский Комсомолец 24 декабря в 06:09
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Шоу-бизнес

Пелагею бросил муж: хоккеист Иван Телегин ушел к другой блондинке

Популярную певицу и бессменную ведущую шоу «Голос» Пелагею бросил муж, звездный хоккеист Иван Телегин.
Провинция.ру 01:31
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством

Народные новости вчера в 20:14
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Общество

Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
РБК 00:26
Политика

Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 23:31
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Культура

Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летним юбилеем, отметив его талант и энергию, телеграмма размещена на сайте Кремля.
РИА Новости 01:59
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
ТАСС 24 декабря в 16:09
Политика

Россия официально предложила США начать переговоры по СНВ-3

Российская сторона направила США официальный запрос о начале переговоров по продлению договора СНВ-3.
Экономика сегодня 01:58
Энергетика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 05:23
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 24 декабря в 16:08
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
RT на русском вчера в 05:39
Происшествия

На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

РБК 01:37
Происшествия

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Шоу-бизнес

Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах

Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Культуромания 24 декабря в 15:05
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:02
Общество

Диетолог рассказала о пользе майонеза

Разумное употребление майонеза может даже принести пользу организму, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 19:48
Экономика

Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

Неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года ожидает повышение страховых пенсий Это закреплено Федеральным законом №350-ФЗ, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.
Infopro54 01:50
Здоровье

Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь

Кому из людей нельзя пить алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Ugpressa.ru вчера в 03:36
Единоборства

Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном

По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Metaratings 23 декабря в 12:36
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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