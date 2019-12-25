Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.

с чего всё началось

Банкира спросили, какой вариант приватизации ВТБ является предпочтительным, на что он ответил: «Вариантов немного, варианты сложные, все-таки санкции». ВТБ попал под санкции в 2014 году, а сам Костин в 2018 году.

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