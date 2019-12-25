Экономика
РБККостин напомнил о сложности приватизации ВТБ из-за санкций
Банкира спросили, какой вариант приватизации ВТБ является предпочтительным, на что он ответил: «Вариантов немного, варианты сложные, все-таки санкции». ВТБ попал под санкции в 2014 году, а сам Костин в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.ТАССвчера в 12:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал «увольнение» журналистки после вопроса Путину
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об увольнении журналистки Алисы Яровской за вопрос президенту РФ Владимиру Путину.
Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Шоу-бизнес
Пелагею бросил муж: хоккеист Иван Телегин ушел к другой блондинке
Популярную певицу и бессменную ведущую шоу «Голос» Пелагею бросил муж, звездный хоккеист Иван Телегин.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Общество
Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна
Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
Политика
Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Культура
Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летним юбилеем, отметив его талант и энергию, телеграмма размещена на сайте Кремля.
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
Россия официально предложила США начать переговоры по СНВ-3
Российская сторона направила США официальный запрос о начале переговоров по продлению договора СНВ-3.
Энергетика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Шоу-бизнес
Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах
Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка
Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
Общество
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Разумное употребление майонеза может даже принести пользу организму, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
Экономика
Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года
Неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года ожидает повышение страховых пенсий Это закреплено Федеральным законом №350-ФЗ, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.
Здоровье
Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь
Кому из людей нельзя пить алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Единоборства
Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном
По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.