Более долгосрочные вызовы, по словам Костина, связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий.
"Роснано" перевело средства для выплаты последнего купона и погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд рублей, сообщил Национальный расчетный депозитарий на своем сайте и подтвердила госкомпания на ленте раскрытия и в отдельном комментарии.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 11 человек, которые оставляли оскорбительные комментарии в социальных сетях и мессенджерах в связи с гибелью двух российских десантников на учениях в республике в ноябре этого года.