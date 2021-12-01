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Костин назвал главным вызовом 2022 года стабилизацию инфляции без охлаждения экономики

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин считает главным вызовом 2022 года стабилизацию инфляции без избыточного охлаждения экономики.
Коммерсантъ
Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах Инвестиционного форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ" назвал журналистам главные вызовы 2021 года.
Газета.Ru
Более долгосрочные вызовы, по словам Костина, связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий.
Lenta.ru
Главной возможностью для России господин Костин считает освоение новых ниш, «когда мир стремится диверсифицировать производственные и транспортные цепочки».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Глава ВТБ назвал основные вызовы 2022 года
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Костин назвал главные вызовы мировой экономики в 2022 году
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