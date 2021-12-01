В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии в связи с гибелью двух десантников РФ

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 11 человек, которые оставляли оскорбительные комментарии в социальных сетях и мессенджерах в связи с гибелью двух российских десантников на учениях в республике в ноябре этого года.