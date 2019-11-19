Экономика
Вести.ФинансКостин назвал преимущества зерна в сравнении с нефтью
ВТБ продолжит расширять присутствие на зерновом рынке, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.
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«Нефть когда-нибудь закончится»: глава ВТБ объяснил, почему банк занялся торговлей зерном
Daily Stormвчера в 08:17
«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы
Эксперт Северо-Западвчера в 09:38
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На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
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Сегодня почти всех знаков зодиака ждет небывалый успех
Если добиться нужных результатов сразу не получается, вы не сдадитесь и все же достигните цели, причём самостоятельно, без всякой помощи.
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Ученые назвали главную причину возникновения рака
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Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
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Официальный запрос в "Рубин" поступил только от одного российского клуба - "Динамо".
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В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США "Chinook", передает "Интерфакс". В результате крушения погибли двое американских военных.
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МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид
Министерство внутренних дел страны создало проект закона, который позволит перевести медицинские справки для получения или замены водительского удостоверения в электронный вид.
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