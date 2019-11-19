Экономика
Вести.ФинансКостин назвал преимущества зерна в сравнении с нефтью
ВТБ продолжит расширять присутствие на зерновом рынке, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.
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«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы
Эксперт Северо-Запад09:38
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции
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Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
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Безвольная Лариса Гузеева нацелена вернуть форму
Поправившаяся на десять килограммов Лариса Гузеева поделилась переживаниями в своем "Инстаграм".
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Армия и оружие
США в десять раз увеличат военный контингент в Польше
В Варшаве заявили, что таким образом командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу.
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Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.