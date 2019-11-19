Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансКостин назвал преимущества зерна в сравнении с нефтью

ВТБ продолжит расширять присутствие на зерновом рынке, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.
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Костин назвал преимущество зерна над нефтью

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Костин Андрей
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Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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