ВТБ продолжит расширять присутствие на зерновом рынке, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

Костин назвал преимущества зерна в сравнении с нефтью

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